Od +27 do straha za pobedu: Mari sprečio da Denver sve upropasti, Jokić ostao bez tripl-dabla

Imao je u protekloj noći Denver čak 27 poena prednosti krajem prvog poluvremena, delovalo je da će Indijana doživeti pravi debakl, a onda su Nagetsi sebi dozvolili da u završnici strepe za pobedu. Pejsersi su na četiri minuta pre kraja prišli na samo sedam poena zaostatka, ali je Džamal Mari pogađao kada je bilo najpotrebnije i sprečio da domaćin od već dobijene utakmice napravi jedan od najvećih kikseva dosadašnjeg toka NBA sezone - 114:102.

Ne igra Denver na početku sezone kao tim za koji biste pretpostavili da ima visoke ambicije u nedavno započetoj NBA sezoni, ali nije još ni 20 dana prošlo od početka takmičarske godine, tako da je previše rano iznositi ozbiljnije zaključke o tome koliko mogu šampioni iz 2023. godine. Ako ništa drugo, skor Denvera je zasad u najmanju ruku korektan.

Denver je tako stigao do pete pobede u osam odigranih utakmica, a najefikasniji pojedinac gostujućeg sastava bio je Nikola Jokić, koji je susret završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Ipak, ostaje žal za novim tripl-dablom srpskog centra, i to zbog prilično neobičnog raspleta. Naime, Jokić je svih osam asistencija upisao tokom prve tri četvrtine, pa je imao čitavih 12 minuta da pronađe saigrače za još dva uspešna napada. Međutim, do kraja utakmice nije dodao nijedno završno dodavanje. Tako je propustio priliku da se dodatno približi Raselu Vestbruku, koji sa 209 tripl-dablova drži rekord NBA lige, dok je Jokić ostao na 201. Umesto da razliku smanji na sedam, srpski as će novu priliku za nastavak potere morati da sačeka do naredne utakmice.