Od +27 do straha za pobedu: Mari sprečio da Denver sve upropasti, Jokić ostao bez tripl-dabla
Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 01:54
Srpskom centru zafalile dve asistencije da se dodatno primakne Raselu Vestbruku, Nagetsi na 5-3 iz osam utakmica
Ne igra Denver na početku sezone kao tim za koji biste pretpostavili da ima visoke ambicije u nedavno započetoj NBA sezoni, ali nije još ni 20 dana prošlo od početka takmičarske godine, tako da je previše rano iznositi ozbiljnije zaključke o tome koliko mogu šampioni iz 2023. godine. Ako ništa drugo, skor Denvera je zasad u najmanju ruku korektan.
Imao je u protekloj noći Denver čak 27 poena prednosti krajem prvog poluvremena, delovalo je da će Indijana doživeti pravi debakl, a onda su Nagetsi sebi dozvolili da u završnici strepe za pobedu. Pejsersi su na četiri minuta pre kraja prišli na samo sedam poena zaostatka, ali je Džamal Mari pogađao kada je bilo najpotrebnije i sprečio da domaćin od već dobijene utakmice napravi jedan od najvećih kikseva dosadašnjeg toka NBA sezone - 114:102.
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Denver je tako stigao do pete pobede u osam odigranih utakmica, a najefikasniji pojedinac gostujućeg sastava bio je Nikola Jokić, koji je susret završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Ipak, ostaje žal za novim tripl-dablom srpskog centra, i to zbog prilično neobičnog raspleta.
Naime, Jokić je svih osam asistencija upisao tokom prve tri četvrtine, pa je imao čitavih 12 minuta da pronađe saigrače za još dva uspešna napada. Međutim, do kraja utakmice nije dodao nijedno završno dodavanje. Tako je propustio priliku da se dodatno približi Raselu Vestbruku, koji sa 209 tripl-dablova drži rekord NBA lige, dok je Jokić ostao na 201. Umesto da razliku smanji na sedam, srpski as će novu priliku za nastavak potere morati da sačeka do naredne utakmice.
Što se samog susreta tiče, Indijana je poslednji put vodila pri rezultatu 7:6. Denver je potom preokrenuo na 8:7 i više nijednog trenutka nije ispustio prednost, mada je malo nedostajalo da se to promeni u završnici. Nagetsi su tokom prvog poluvremena potpuno gospodarili parketom, prednost je rasla iz minuta u minut i u jednom trenutku dostigla maksimalnih 27 poena. Sve je ukazivalo na to da će domaćin bez ikakvih problema privesti posao kraju, ali gosti nisu bili spremni da se pomire sa ubedljivim porazom.
Indijana je strpljivo topila zaostatak, koristila pad koncentracije Denvera i uspela da utakmicu vrati u život. Na približno četiri minuta pre kraja Pejsersi su prišli na svega sedam poena minusa, čime su naterali Nagetse da se ozbiljno pomuče za pobedu koju su već praktično upisali. U tim trenucima odgovornost je preuzeo Mari, koji je sa nekoliko ključnih koševa u poslednjoj četvrtini odbio nalet gostiju i vratio Denveru neophodnu sigurnost. Nagetsi su potom uspeli da ponovo povećaju razliku i na kraju slave sa 12 poena razlike.
Pored Jokićevih 19 poena, Denver je imao još sedmoricu dvocifrenih košarkaša. Kameron Džonson ubacio je 18, Mari 16, Spenser Džons 13, Demar Derozan 11, dok su Marvin Begli i Eron Gordon dodali po deset poena. Kod Indijane je najraspoloženiji bio Paskal Sijakam sa 23 poena, Leri Nens je postigao 15, a Ivica Zubac i Obi Topin po deset. Hrvatski centar je uz deset poena zabeležio i 12 skokova, pa je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom.
Pejsersi su tako upisali sedmi poraz u deset utakmica i ostali na skoru 3-7. Ekipa koja i dalje ne može da računa na povređenog Tajrisa Halibartona pokazala je da ima karakter da se vrati i iz ogromnog zaostatka, ali ne i dovoljno snage da dovrši preokret.
Denver, s druge strane, već u narednoj utakmici očekuje znatno ozbiljniji ispit. Nagetsi u noći između ponedeljka i utorka (02.30), gostuju Hjustonu, gde će pokušati da upišu šestu pobedu u sezoni.
NBA (subota na nedelju)
Indijana - Denver 102:114
/Sijakam 23 - Jokić 19/
01.30 (1,45) Atlanta (16,00) Bruklin (3,20)
02.00 (2,65) Klivlend (16,00) Njujork (1,60)
02.00 (1,22) Oklahoma Siti (19,00) Vašington (5,00)
02.30 (1,45) Golden Stejt (16,00) Orlando (3,20)
03.00 (3,70) Finiks (16,00) Hjuston (1,35)