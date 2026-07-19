LUDI TIKET (-), nedelja, 418.176 dinara: Ako ništa, bar je na nuli

Koliko puta vam se desilo da vas je jedan gol “prodao” za isplatu? Isto iskustvo od ranije verovatno ima i vlasnik tiketa pred vama jer mu je poslednji u nizu baš na taj način izbio iz šaka dobitak od preko 400.000 dinara.

Naš kladilac je ušao hrabro u sastavljanje tiketa, sa idejom da na četiri para odigra isti tip – 1GG. Po gol na obe strane, u prvom poluvremenu. Gađao je očigledno parove gde je verovao da će tako nešto proći bez problema, iako je najniža kvota za ovaj tip na listiću bila 3,30. I, prošao bi, da ga fudbaleri Nanđing Sitija nisu izneverili u duelu protiv Guangdonga na svom terenu.

I tako, umesto dobitka od 418.176 dinara, naš kladilac je zahvaljujući benefitu “NAPLATI PROMAŠAJ” ostao na onom što je i uplatio – 2.000 dinara. Ako ništa, bar je na nuli.