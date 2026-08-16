LUDI TIKET (-), nedelja, 50.000.000 dinara: Borča umalo da vidi maksimalu!

Jao, jao, jaaaao! Kakva je ovo prilika bila da ponovo vidimo maksimalu u Mozzartu... Neverovatno, našem igraču koji je tiket uplatio u Borči nedostajalo je samo da se prvo poluvreme jedne utakmice rasplete na drugačiji način, nego što jeste, da bi bio bogatiji za impozantnih 50.000.000 dinara!

Naš kladilac je imao jasnu ideju, da odigra pet parova sa istim tipom - da će na poluvremenu biti kec, a na kraju iks. I četiri od tih pet parova je prošlo, sve osim drugog na listiću, duela između Blekpula i Vikomba. Naš igrač je, nažalost, morao da se pomiri sa tim da je Vikomb poveo već u 7. minutu, što je značajno otežalo posao domaćinu u nastavku, da preokrene do kraja poluvremena. Nije bilo nemoguće, ali jako teško. I na kraju se tako ispostavilo... Rezultat se nije menjao posle prvih 45 minuta, ali na kraju jeste došao nerešen ishod. Šta to vredi, kad nije bio kec u prvom delu meča...