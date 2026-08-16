INTERVJU - Dejan Kamenjašević: Šta da je Dubai dao ponudu Jokiću? Nismo ni u pet budžeta Evrolige

Rekli ste da radite na tome da ispravite greške koje ste pravili u nekom ranijem periodu. Ovo leto bilo je izuzetno aktivno za klub. Stigao je novi trener Ćavi Paskval , stiglo je i nekoliko veoma zvučnih i bitnih pojačanja, Tornike Šengelija, Eli Okobo, Džerom Blosomgejm ... Kako vidite ovaj prelazni rok za Dubai i koliko ste zadovoljni urađenim poslom? “Prelazni rok za nas još nije gotov. Imamo još posla da odradimo i odrađivaćemo ga sigurno u narednih deset do 15 dana, dok ne krenemo sa pripremama 24. avgusta. Kao i svi, zbog ELPA-e ne možemo da krenemo ranije. Nama sportski deo nije sve i nismo se fokusirali samo na njega. Ako me sada pitaš isključivo za sportski deo, nedostaje nam još nekoliko igrača. Naučili smo iz nekih grešaka koje smo napravili prošle sezone” .

Opet, imate i slučaj Valensije prošle sezone, koja možda nije imala budžet ni među prvih 15, a došla je do Fajnal fora i imala izvanrednu sezonu. To nije samo zbog para, nego zbog njihovog skautinga, rada, stručnog zalaganja, organizacije, vizije, dvorane, kluba, front ofisa i tako dalje”.

Zato stalno ističem ono što uvek kažem, iako neki to ne mogu da shvate i stvari se izvlače iz konteksta – nije sve u parama. Jer, da je sve u parama, stalno bi osvajali oni koji imaju najveće budžete. Mi ni prošle godine nismo imali budžet među prvih deset. Ove godine smo možda na sedmom, osmom ili devetom mestu, još se ne zna, ali sigurno nismo među prvih pet.

A, koliko je važan sportski deo? “Nama je sportski deo bitan, ali ne da bismo se hvalili titulama, nego da bi to privuklo nove investitore i sponzore, otvorilo nam neke nove mogućnosti kada su u pitanju televizijska prava ili, naravno, dovelo više ljudi u našu Koka-Kola arenu da gledaju utakmice. Kao što se desilo u finalu ABA lige protiv Partizana, gde smo na svakoj utakmici imali 12.000 ljudi. Mislim da je to naš najveći uspeh.

Na početku razgovora, o aktivnom letu i ozbiljnom jačanju sastava. “Mi sportski radnici, vi to znate najbolje, nemamo odmora. Jednostavno, uvek imamo te dane napona. Kada je sezona, to je zbog utakmica, putovanja, zbog svega i svakodnevice koja nam se dešava, a onda, kada dođe leto i većina odmara, mi smo uvek na prvoj liniji zato što treba da se izgradi nova struktura, nova ekipa, nova organizacija, sve novo za sledeću sezonu. Treba da se radi i na greškama koje smo napravili u poslednjoj sezoni” , otvara Kamenjašević intervju za Mozzart Sport i nastavlja: “Mi smo po tom pitanju stvarno dosta detaljni. Gledamo i analiziramo sve, pokušavamo da učimo iz grešaka i da svake godine budemo sve bolji. Klub u takmičarskom smislu postoji dve godine. Prvu sezonu smo se takmičili u ABA ligi, drugu u ABA ligi i Evroligi i postigli smo zapažene rezultate. Iako, ponavljam, mi imamo desetogodišnju viziju, dok neki drugi nemaju ni sedmičnu. Nama je bitno da gledamo kako se kroz našu viziju razvijamo u svakom segmentu, ne samo u sportskom” .

A kako izgledaju pregovori iz dana u dan, naročito ovog leta? Da li je komplikovano dovesti igrača ili trenera u Dubai? Mi ovako sa strane pretpostavljamo da nije, s obzirom na to da, pored sportskog projekta, možete da ponudite i sve ostalo što Dubai nudi. Konkretno, kada je reč o gospodinu Paskvalu , kako su tekli pregovori sa njim? “Vidite, šira naša publika ovde na Balkanu i u Španiji, posebno u Španiji, pošto tamo dugo živim pa mogu da povučem neke paralele između nas ovde i njih u Španiji, dosta je slična kada su u pitanju ta neka nagađanja i nebuloze. Stalno se neko spominje za Dubai. I uvek imamo neke zavere, konspiracije, ovo ili ono, i uvek se sve svodi na pare: 'Ćavi Paskval je došao zbog para'. Prvo, Ćavi Paskval je izašao iz Barselone sa ugovorom koji je imao na dve godine. Napustio je taj ugovor da bi ušao u novi ugovor, isti kakav je imao u Barseloni. Tako da zbog para sigurno nije došao” , naglašava generalni menadžer Dubaija, pa dodaje: “E sada, šta se dešava sa njim? On je veliki Katalonac, veliki barselonista i to svi znamo. Na tom nivou, kada si kao Ćavi, Željko, Šarunas i ti ljudi, oni već odavno ne rade zbog para, ako su ikada i radili zbog para. Oni rade zbog rezultata, lične satisfakcije, pobede, da nešto ostave iza sebe. To su takmičari. To su ljudi koji osećaju košarku, koji žive košarku i kojima je košarka način života, a ne sredstvo za preživljavanje kao nekima drugima, ili izlaz u politiku” .

Oni nas tu ne koštaju ništa, plaćaju ih timovi za koje igraju. Ali, na primer, za godinu ili dve, ako se pokažu, uzećemo ih u prvi tim i oni nas neće koštati dva miliona i još milion za buyout, nego će nas koštati 600.000 bez ikakvog otkupa. Naravno da je to rizik. Nekada može da uspe, nekada ne, ali govorimo o viziji i strategiji i o tome šta smo promenili u sportskom delu kada uporedimo prošlu sezonu i ovu koja dolazi” .

Još nešto? “Da, na kraju, napravili smo još jedan novi sistem koji se do sada uglavnom primenjivao u fudbalu, a sada pokušavamo da ga primenimo i u košarci. Uzimamo igrače koje potom šaljemo na pozajmice drugim ekipama. Videli ste da smo neke već objavili, a neke ćemo tek objaviti. Za sada su to četiri igrača, dva u Huventudu, jedan u Unikahi i jedan u Virtusu.

Pomoći ćemo joj ne samo finansijski, nego i stručnim kadrom koji imamo. A, opet, taj isti stručni kadar, gle ironije, dolazi sa Balkana i većinom iz Srbije. Da istaknemo da ne samo što među igračima u Dubaiju imamo najviše igrača sa Balkana, već je i stručni kadar većinom iz Srbije. Dovodimo najbolje od najboljih kod nas da rade i mislim da je to još jedan pokazatelj kako se širimo, kako rastemo i kako dajemo šansu ljudima odavde, koji su naši i za koje znamo da su, što se košarke tiče, među najsposobnijima. Ako već ne mogu ovde da dobiju šansu, daćemo im je mi u Dubaiju”.

O tome se spekuliše već neko vreme… “Tamo će naši mladi igrači, zajedno sa igračima iz Srbije i regiona, činiti razvojni tim koji će pomoći i Novom Sadu, i Vojvodini, i Košarkaškom savezu Srbije, i košarci u Srbiji, ali i nama samima, naravno, jer je to obostrani interes. Tamo možemo da razvijamo igrače, bilo naše ili one iz Vojvodine koji će takođe biti naši, a ti momci će imati iskustvo igranja KLS-a, ABA 2 lige, Next Generation turnira koje mi igramo, kao i ABA U19 lige, gde Vojvodina do sada nije imala tu mogućnost.

Još nešto? “Vi znate da sam direktan i jasan i da ništa ne krijem. Po tom pitanju sam, hajde da kažemo, zahvalan sagovornik. Mislim, zahvalan vama novinarima, a ne sebi, jer ću ja posle imati raznih problema sa ljudima koji neće da shvate neke od ovih korekcija ili odgovora koje sada dajem vama novinarima, a vi sigurno shvatate šta govorim jer poznajete ovu materiju. To je, na primer, bila prva naša greška koju smo pokušali da ispravimo. Druga stvar, znam da ćete me to verovatno pitati, ali sada se samo nadovezujem na ono što ste me pitali, jeste da hoćemo da nadogradimo sistem koji imamo. To je vizija koju smo imali odavno, da u našoj drugoj, trećoj ili četvrtoj sezoni, a sada će se to dogoditi u trećoj, napravimo razvojni tim koji će biti u Novom Sadu, u Vojvodini” .

Kojim, konkretno? “Na primer, prošlu sezonu počeli smo sa 15 igrača, a onda smo u jednom trenutku imali devet povreda. Tih devet povreda nateralo nas je da odemo na tržište i tražimo igrače u toku sezone. Kada hoćeš da pronađeš igrače tokom sezone, posebno sada kada igrača nema dovoljno ni van sezone, onda pokušavaš da dovedeš neka pojačanja. Mi smo to uradili, ali ona nisu rezultirala onako kako smo očekivali. Na kraju smo povećali budžet, a nismo dobili ono što smo želeli na terenu” , priča Kamenjašević i nastavlja: “Ove godine smo, na primer, na osnovu te greške promenili strategiju. Kada sada neki govore: 'Dubai ima 18, 19 igrača, šta je to?' Pa, mi imamo 18 ili 19 igrača kao, mislim, 80 odsto ekipa u Evroligi. Zašto oni mogu da imaju 18, a mi ne možemo? Mi ćemo imati 18 igrača, možda i 19, ali mislim da je 18 sigurno. To je naša ideja, da ne bismo izlazili na tržište u toku sezone i dovodili igrače koji posle ne mogu da zadovolje kriterijume Evrolige i naših ambicija na sportskom planu, a one su da se uđe u Top 8 i, ako može, na Fajnal for Evrolige. To je prva stvar i odgovor na pitanje zašto to radimo”.

Šta je bio njegov prvi zahtev kada je dolazio?

“Prvo što mi je rekao bilo je: 'Ja hoću kompetitivan tim, da napadnem Evroligu'. Osvojio je samo jednu Evroligu, a jedan je od najvećih stručnjaka u Evropi. Možda su njegove odluke, koliko je ostao u Barseloni posle osvajanja, pa je posle otišao u Panatinaikos koji nije bio u najboljem stanju, zatim u Zenit, a onda se desio rat i sve ostalo, dovele do toga da ima samo jednu Evroligu.

Ali po stručnosti, nivou, po svemu kako ga ja poznajem i kako drugi o njemu govore, a posebno igrači, što je najmjerodavnije, to je jedan od najvećih trenera u Evropi, sada i ikada. Izvanredan momak, divan čovek koji stvarno zrači optimizmom i energijom i ima tu neku karizmu da bi u Dubaiju mogao da nam donese taj naredni korak koji želimo”.

Da li je imao nekih želja, kada je u pitanju igrački kadar iz šampionske sezone?

“Prvo što je Ćavi od nas zahtevao bilo je da zadržimo 90 odsto igračkog kadra iz prošle sezone. To znači da smo nešto napravili dobro prošle sezone, jer smo potpisivali igrače ispod radara koji nisu bili na meti ni evroligaških, ni ABA ligaških timova, Mekinlija Rajta, Kostu Kondića, Mfiondua Kabengelea i mogu vam nabrajati dalje... Ti momci su ostali. Mnogo je bitno što smo od 15 igrača koji su bili šampioni ABA lige zadržali njih 12. To je prvo bilo nešto što je on zahtevao”, otkriva nam Kamenjašević, a zatim produžava:

“Dobili smo to što smo dobili. Izgubili smo mnogo igrača zato što nismo mogli da ih platimo i nismo hteli da ih platimo zbog seleri kepa. I to znamo. Znači, ne može svako u Dubai i kod onih koji nisu došli razlog je bio novac. Ali, kada govoriš sa Ćavijem Paskvalom ili sa bilo kojim igračem koji potpisuje za Dubai, verujte mi, ponavljam opet, pare nisu sve. Kažeš im da je ugovor taj i taj, ali nema tu mnogo pregovaranja sa njima, da spustimo ili dignemo ovo ili ono. Mi možemo da platimo toliko i gotovo”.

Zašto je Dubai atraktivan?

”Zato što je svet košarke mali, to znate. Posebno mi koji smo u njemu. Svi znaju sve. Ako si radnik, svi će znati da si radnik. Ako si dobar, svi će znati da si dobar. Ako si ovakav ili onakav, svi to znaju. U ovom trenutku, barem generalno, ne kod navijača nego među svim ostalima koji poznaju košarku, kruži priča da smo izvanredna organizacija, da smo dobri ljudi, kao što vi sami znate, da kod nas rade kvalitetni ljudi koji mogu da rade više stvari i koji osećaju taj klub, da su svi plaćeni na vreme, da je grad divan, da pruža sigurnost i, hajde da kažemo, nivo života za porodicu koji je potreban igračima. Takođe, da su ljudi koji vode klub, ambiciozni i da hoćemo da rastemo svake godine”.

Podrazumeva se…

“Ako se na sve to doda da imamo navijače koji su još uvek, i nadam se zauvek, vaspitani u duhu sporta, da se tako izrazim, i novinare koji posle jedne loše odigrane utakmice sutradan neće staviti nekog igrača na prvu stranicu zbog ovoga ili onoga... Generalno nema pritiska. Život je dobar, organizacija je dobra. Zašto Ćavi Paskval ne bi došao u Dubai? Ili bilo koji drugi igrač? Ili neko ko hoće da radi u tom uredu? To je pravi odgovor na pitanje zašto ljudi dolaze u Dubai, a ne zato što smo im dali neke sume, sva prava i tako dalje”.

VESTBRUK NIKAD NIJE BIO OPCIJA, ŠTA BI LJUDI REKLI DA SMO MI DALI PONUDU ZA JOKIĆA?

Dejan Kamenjašević (©Nikola Mikić/Mozzart Sport)

Verovatno zbog toga imamo i sva ta imena... Evo, pre nekoliko dana se pominjao i Rasel Vestbruk, koji je u međuvremenu otišao u penziju, ali se povezivao sa Dubaijem i Hapoelom. Kako vam to zvuči? Da li vam takve spekulacije smetaju ili prijaju?

“Meni prvo ne godi, zato što je laž. Odmah da kažem. Ko može da dovede Vestbruka u Dubai ili Hapoel? Dobro, kada izađe vlasnik nekog kluba i javno kaže da je dao ponudu Jokiću, to je u redu. Mi svi aplaudiramo i kažemo: 'Kako je on dobar, kakav je on čovek'. Zamislite da je to Dubai napravio. Zamislite da sam ja izašao i rekao: 'Mi smo dali ponudu Jokiću'. Kako biste nas gledali? Šta bi bilo?”

Verovatno bi bilo komentara da je ponuđeno dvesta miliona dolara…

“Tako je. I to je to. Povezivali su nas sa Vestbrukom. Okej, super. Vestbruk, kojeg niti poznajem, niti znam njegovog agenta, nikada ga nismo kontaktirali. Naravno, i oni na taj način stvaraju neke svoje šeme zbog Dubaija, zato što je Dubai ime koje, kada ga spomeneš, možda može da ti poboljša ugovor negde na drugoj strani. Mi na to ne možemo da utičemo. Zaista ne mogu da utičem na to. Ali vi znate koga mi dovodimo ili koga želimo da dovedemo i znate kakvu viziju imamo. Nisam rekao da mi u budućnosti nećemo dovesti neko još zvučnije ime”, poručuje Kamenjašević i nastavlja u istom tonu:

“Naš budžet je prošle godine, ponavljam, bio na 11. mestu. Ove godine smo između sedmog i devetog. Pošto budžet još nije definitivno formiran, on je otprilike 20 odsto veći. Mi to stalno govorimo. Nemamo razloga da bilo šta krijemo, ali činjenice su potpuno drugačije od onoga što se priča. Pa kakvi su budžeti? Nećemo govoriti o Olimpijakosu, Panatinaikosu, Fenerbahčeu, Hapoelu ili Real Madridu. Govorimo, evo, o ekipama iz ABA lige. Kaže se da večiti imaju dva najveća budžeta u istoriji. To oni sami govore, ne ja”.

Kako vam izgleda ostatak Evrolige?

“Imate Makabi, koji je povećao budžet za sedam ili osam miliona. Milano i Efes kao i svake godine ulažu više para. Imate Žalgiris koji se pojačao. Znači, stvarno imate ekipe koje su napravile velika ulaganja. Dubai, naravno, takođe. Ne plaćamo mi bonovima za topli obrok. Ali realno, zašto se stalno spominje Dubai? To nema nikakve logike. Uzgred, da vam kažem, među prvih 15 najplaćenijih igrača u Evroligi sada nijedan nije iz Dubaija. Nijedan. Ono što se govori da Musa ima tri miliona, to je laž. Nije istina. Ako je on naš najplaćeniji igrač, a jeste, nema više od dva miliona.

A koliko sada imamo igrača koji uzimaju dva miliona evra? Sada svako može da uzme dva miliona. Da se Bodiroga vrati iz penzije, mislim da bi mu dali dva miliona. Nemojmo da se zavaravamo tim stvarima. Ljudi ne dolaze u Dubai tako lako za takve pare. Na neka druga mesta da. I meni je to okej. Meni je to legitimno”.

Panatinaikos je napravio čudo ovog leta…

“Ono što je napravio Panatinaikos meni je legitimno. Daj Bože da dovedu Jokića sledeće godine. Daj Bože. To bi bilo dobro za Evroligu. Ja to tako gledam. Ne gledam na način: 'A šta će oni sada, šta ovo, šta ono?' Super. Super ako to naprave. Ali nemojmo stalno da spominjemo Dubai u negativnom kontekstu zbog para, kada pare apsolutno nisu najvažnije. Jesu bitne. Imamo ih. Ponavljam, imamo veći budžet, sve je u redu. Naš PR Marko Nikolovski stalno mi govori: 'Znaš, nemoj to više da spominješ. Šta im objašnjavaš više?' I potpuno je u pravu.

Želim da se to shvati, jer realno, ako napravimo poređenje i paralelu sa svim tim ekipama, zašto mi smetamo, a neki drugi ne? Ja znam zašto. Zato što mi u ligu donosimo kvalitet, sistem, metodologiju igre... E, to smeta. I onda, da se o tome ne bi govorilo, hajde da drugi govore o našim parama”.

ČEKAMO VOKAPA, VAJLER BEB IZABRAO BOLJU PONUDU ZVEZDE

Rekli ste da je ideja da u narednih desetak dana zatvorite roster. Da li biste mogli malo više da nam kažete o tome? Znamo iz nekih ranijih spekulacija da je bilo priče sa Tomasom Vokapom, pominjao se čak i Nik Vajler Beb, koji je završio u Crvenoj zvezdi...

“Tražimo plejmejkera. To se zna. Jedan od igrača jeste Tomas Vokap. To će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili od njegovog izlaska iz tog ugovora. Tražili smo mnoge igrače. Bili smo u borbi za mnoga imena i nismo uspeli jer su oni odlučili da u ovom trenutku više gledaju novac nego sve ovo što sam prethodno objasnio. Mi smo ih izgubili, kao, na primer, ovog poslednjeg plejmejkera koji je otišao u Zvezdu. Zvezda mu je dala više novca nego što smo mi mogli. Prema tome, ništa. To je sve normalno, regularno”.

Kad ste već pomenuli, kako vam se čini ono što je uradila Crvena zvezda ovog leta?

“Mislim da su i Teodosić i Zvezda napravili veliki posao u ovom prelaznom roku, da su napravili izvanredan tim i da Teo radi dobar posao kao sportski direktor. Tako da, po tom pitanju, sve najbolje o njima i o njemu. Ali, na primer, mi smo Vajlera Beba izgubili jer nismo mogli da ga platimo ili nismo bili konkurentni na tržištu po tom pitanju. Zato vam samo ponovo potvrđujem da tražimo plejmejkera, ali gledamo nekoga ko će da uđe u naš sistem igre koji ćemo igrati sledeće godine, ko će da se sviđa Ćaviju, koga možemo da platimo i koji će se savršeno uklopiti u salary cap koji želimo da ispunimo i ove godine, kao i prethodne sezone”.

Rekli ste da će Vojvodina suštinski biti razvojni tim Dubaija, ali kako je uopšte došlo do ideje da Dubai upravo u Srbiji i Vojvodini pronađe ono što mu je potrebno za dalji razvoj?

“Ako sada pogledate sliku Evrolige, svaka ekipa u Evroligi ima svoj razvojni tim. Svi, osim Dubaija. Mi smo prve godine sačekali. Nismo hteli odmah to da radimo. Nama su svi naši U18 igrači bili u Emiratima, ali tamo nema dovoljno kvalitetnih utakmica. Ne možemo da im pronađemo utakmice potrebnog kvaliteta. Onda ti isti igrači dođu na Next Generation turnir i tek u poslednjoj utakmici pokažu neke svoje najbolje performanse, zato što se prve dve utakmice navikavaju na nivo fizikalija i takmičenja koji nemaju u rukama i nogama, jer se tokom godine ne takmiče na tom nivou”, analizira naš gost, pa dodaje:

“Zato smo ove godine odlučili da napravimo naš razvojni tim. Ne da kupimo klub, nego da uzmemo klub koji ćemo voditi zajedno sa ljudima koji već rade u njemu i da napravimo nešto pozitivno i za taj klub, i za grad, i za nas. Uvek mora da postoji obostrani interes”.

Da li je bilo još kandidata, pored Vojvodine?

“Do sada smo imali sedam ponuda sa Balkana, a imali smo ih nekoliko i iz ostatka Evrope, ali ove sa Balkana bile su najbolje i stvarno korektne za nas. Bio je klub iz Slovenije, Slovan (Ljubljana), pa Igokea, Bosna, Šibenik, a onda u Srbiji Čačak 94 i Vojvodina. Kada smo sve to stavili na papir i analizirali, mislili smo i još mislimo da je najbolja opcija Vojvodina, koja je bila najkorektnija i najbrža”.

Koje su prednosti izbora Novog Sada?

“Željko Rebrača nam je tu odmah od početka pomogao i pokazao nam sve što se tamo dešava i koliki potencijal postoji. Novi Sad je veliki grad. Novi Sad je univerzitetski grad. Dvorana je stara, ali dobra, SPENS. Imaju i malu salu koja je izvanredna. Imaju dobre uslove za rad. Ljudi su, kako bih rekao, motivisani da naprave nešto više i bolje. Kada na kraju razgovarate sa tim ljudima i vidite, na primer, da Fudbalski klub Vojvodina stoji vrlo dobro, da ga vode vrlo kvalitetni biznismeni i ljudi na čelu sa Dragoljubom Zbiljićem, sve to nam je pomoglo da shvatimo da je to ozbiljna sredina za nas”, kaže Kamenjašević, pa nastavlja:

“Tu možemo i mi da profitiramo tako što ćemo uložiti naša sredstva, stručni kadar i našu viziju, da bi se naši igrači tamo razvijali, a da bismo, naravno, stvarali i nove lokalne igrače odavde, iz Srbije, Vojvodine i čitavog regiona. Zašto ne bismo na taj način pomogli i košarkaškoj reprezentaciji Srbije? A, sa druge strane, pomogli bismo i gradu Novom Sadu i Vojvodini, klubu koji želi da se vrati na neke staze stare slave, jer znamo da je Vojvodina istorijski klub koji je igrao još u bivšoj Jugoslaviji. Prema tome, tu nema nikakve dileme oko toga ko je Vojvodina i šta ona predstavlja”.

BUDUĆNOST ABA VEZUJE SE ZA DUBAI; NEĆEMO DA SE RVEMO U BLATU ZAVERA

Kada smo se već dotakli Vojvodine, možemo onda i o ABA ligi. Kako vam sada izgleda ABA liga? Aktuelni ste šampioni. Da li se budućnost Dubaija vezuje za budućnost ABA lige i kako vidite ABA ligu u narednim godinama?

”Mislim obrnuto, da se budućnost ABA lige vezuje za budućnost Dubaija. Hajde da govorimo o činjenicama. Ko god šta rekao, svi ti dopisi, ovo ili ono, sve je to blato u kojem smo navikli da budemo u ABA ligi poslednjih 15 ili 20 godina. Mi u to ne možemo ni rečima da ulazimo, jer kada god uđeš u blato, moraš da se isprljaš ako hoćeš da se rveš sa onima koji su već u blatu. Realnost je drugačija nego što neki misle da jeste, samo zato što žive u paralelnom univerzumu i paralelnoj realnosti”.

Na šta tačno mislite?

”Činjenica broj jedan jeste da se ABA liga promenila otkako je Dubai ušao. Promenila se nabolje. Činjenica je da je ABA liga regularnije takmičenje, iako to nekima ne odgovara. Znamo kako to ide. Kada su pobeđivali, nije trebalo menjati sudijsku organizaciju. Sada, kada su izgubili i kada je Dubai postao šampion, odjednom moramo da menjamo sudijsku organizaciju. To je ono što zovem kratkoročnim razmišljanjem o budućnosti”, kaže generalni menadžer šampiona ABA lige i dodaje:

”Imamo i situaciju da Dubai, otkako je ušao u ABA ligu, unosi određena sredstva i novac bez kojeg, iskreno, sumnjam da bi ABA liga mogla još dugo da živi. Hoću samo da se razumemo i da budemo jasni. Nije sve u parama, ali u ovom slučaju jesu veoma važne. Isto tako, zbog Dubaija, velikim delom zbog Dubaija, ali i zbog dobrog rada menadžmenta ABA lige – klubova ne, nego menadžmenta ABA lige – koji je sada pod nekim upitnikom kod određenih ljudi nezadovoljnih suđenjem... Ja onda savetujem da je najbolje da se svima odmah na početku podeli svima titula prvaka, da svi budu šampioni. Tako ćemo svi biti srećni i onda možemo da igramo regularno takmičenje, jer smo svi već šampioni. U stvari, svi su oni šampioni. Nama ne treba PR, mi ćemo se za to izboriti na terenu, jer je možda tako najbolje za sujetu ili ego nekih od tih ljudi”.

Regionalno takmičenje se sada proširilo na 20 klubova...

”Tako je. Na kraju, imate slučaj da zbog nas u ligu ulaze timovi kao što su Kluž, Bratislava, Beč i možda u budućnosti još neki timovi sa Bliskog istoka, koji mogu da donesu sredstva ABA ligi i klubovima ABA lige. To bi za neke od njih, rekao bih, mogla da bude jedina slamka spasa da opstanu. I to naši navijači moraju da shvate, šta se ovde zapravo dešava. Ne govorim samo o ABA ligi, isti je slučaj i sa Evroligom. Sada se odlučuje kako će izgledati narednih 50 godina evropske košarke. To se dešava upravo sada, počelo je prošle godine, nastavlja se ove i nastaviće se narednih godina. Zato je veoma važno da ljudi sagledaju širu sliku i da shvate o čemu se ovde radi”.

NEĆEMO DA LIGA BUDE ‘PIJACA’ VEĆ ‘ŠOPING CENTAR’

Dejan Kamenjašević (©Nikola Mikić/Mozzart Sport)

A, šta vam šira slika govori?

”Kada si na pijaci i imaš svoj štand, tebi je dobro što si tu. Radiš svaki dan, dođe ti roba, gledaš kako da zaradiš tog dana, ono što ti ostane baciš, sutradan ponovo isto i to je to. Mislim da su neki klubovi i ABA liga do sada funkcionisali po principu ‘pijace’. Ono što Dubai želi da napravi, pokaže, dokaže ili primeni, odnosno da taj sistem sprovede u delo, jeste da od pijace napravi ‘šoping centar’”, direktno će Kamenjašević, pa nastavlja:

”A kada odeš u ‘shopping mall’, postoje druga pravila, druge norme. Prirodna selekcija je takva da već imaš svoj lokal. Moraš da plaćaš porez i najam, da nabaviš robu i prodaš je, da ispuniš sve regulative. To je potpuno druga stvar. I taj ‘shopping mall’ nekima ne odgovara. Ali ABA liga definitivno ima veliku budućnost i platformu da se razvije u najbolju domaću ligu na svetu, bolju čak i od ACB lige. Ali ne sa ovim sistemom, ne sa ovim ljudima i definitivno ne na ‘pijaci’, nego u ‘šoping centru’”.

Kako doći do toga?

“Da bi do toga došlo, potrebno je vreme. Potrebno je malo razbijanja tog starog, konzervativnog mentaliteta. Potrebno je pokazati viziju i da je ljudi shvate, jer mi smo mogli da je pokažemo, a da je niko ne razume. Mislim da smo na putu da vrlo brzo dođemo do nekog modela ‘ABA 2.0’, gde ćemo se mnogo više boriti za TV prava, sponzore, ticketing, game-day iskustvo, održivost klubova i njihovo samoodržavanje, umesto da se bavimo suđenjem, zaverama, konspiracijama i svim onim stvarima koje smo ovde navikli da radimo kako bismo sakrili sopstvene nedostatke. Jer, na kraju krajeva, vidite jednu stvar. Ovo ću sada reći i da završimo sa tim”.

O OVOME PRVI PUT GOVORIM...

Kad ste već pomenuli suđenje u ranijem izlaganju, kakav vam je utisak?

“Mi u ABA ligi imamo 19 sudija. Devetnaest izvanrednih sudija koji sude Evroligu. I svaki put u ABA ligi pominju se te iste sudije. Da li su oni dobri ili loši? Da li greše? Svi mi grešimo. Ja grešim, svi grešimo. Ali da li oni namerno greše? Mislim da ne. Kada se desila ova poslednja naša serija, setite se finala. Posle prve utakmice, sa strane Partizana se govorilo da je suđenje katastrofa, jer su izgubili. Druga utakmica, opet je suđenje bilo katastrofa jer su izgubili. Na to smo navikli, tako se radi. Mi nijedan komentar nikada nismo dali. Ovo je prvi put da ću sada nešto reći i prvi i poslednji”.

Dobro...

“Treća utakmica u Beogradu – suđenje nije bilo katastrofa, bilo je dobro, jer su tu pobedili. Ništa nisu izgubili, nije bilo ništa. I onda četvrta utakmica, kada smo pobedili i osvojili šampionsku titulu, sa suđenjem koje je bilo isto kao i u prvoj, drugoj i trećoj utakmici. Mislim da se kriterijum suđenja održavao onakvim kakav mora da bude za jedno finale takve lige kao što je ABA liga, koja je po meni trenutno druga najjača domaća liga u Evropi posle ACB lige, a možemo da budemo bolji i od ACB lige. I, opet se po nekim kuloarima pokušalo predstaviti da smo mi pobedili zbog suđenja”.

Kako ste vi na to reagovali?

”Prvi put u istoriji našeg kluba, koji postoji dve godine, tražili smo ekspertizu suđenja. Posle četvrte utakmice. To niko ne zna. Posle četvrte utakmice tražili smo ekspertizu suđenja, naravno, na veliko čuđenje ljudi iz ABA lige. Pitali su nas: ‘Što sada?’ Upravo zato smo hteli ekspertizu, pošto nam se, naravno, iz nekih uglova koje već znate nametalo: ‘Oni su dobili zbog sudija’. Mi zbog sudija ništa nismo dobili. Mi se sudijama ne bavimo, niti ćemo se baviti. Kada idem na utakmicu, ne znam ko sudi. Moram da pitam ko su sudije da bih znao njihova imena kada im pružam ruku”.

I?

”Elem, dobili smo tu ekspertizu posle nekoliko dana i pokazalo se da je u poslednjih pet minuta bilo sedam grešaka protiv nas. Šta ćemo sada? Prvi put ovo govorim. Nisam to govorio tada, kada smo pobedili, da bismo sada nešto bili važni. Ne. Samo treba da budemo pošteni i fer. Ako ćemo se baviti takvim stvarima, ABA liga nikada neće biti ništa. Hoćemo li se baviti ‘pijacom’? Ne. Hoćemo li se baviti ‘šoping centrom’? Onda možda imamo šansu da napravimo nešto unikatno i veliko, jer je Balkan uvek bio, a Srbija posebno, zemlja košarke i dobrih ljudi. Samo moramo da pronađemo te ljude, a mi smo ih pronašli”.

Dubai je, da tako kažemo, Jugoslavija u malom, kada govorimo o ljudima koji su na različitim funkcijama.

”Tako je. Ne samo što u timu imamo momke sa Balkana i iz Srbije koji igraju za nas, već ih imamo i u sportskom sektoru i u stručnom štabu. Imamo ljude poput Ace Todorića, koji je došao iz ABA lige, Milije Vojinovića, koji će sada ići u Vojvodinu. On je sam to želeo i izrazio tu želju, a prethodno nas je upoznao i video kako radimo, pa je došao. Znači, nama ljudi dolaze. Ne odlaze, nego nam dolaze. To nešto znači i nema veze samo sa parama.

Imamo i Nenada Banjanina iz Beograda, Marka Lepovića iz Beograda, Miloša Kolakovića iz Beograda, Davora Matkovića iz Zagreba, Velibora Njegovanovića, asistenta... On je rođen u Sarajevu, a iz Beograda je, iz Loznice. Imamo Jana Šentjurca iz Slovenije, Tihomira Bubnjara iz Hrvatske...

Dakle, imamo te momke. Oni su tu i rade za nas zato što su dobri i kvalitetni, zato što zaista želimo, ne da se okrenemo samo Balkanu, ali posebno u ovom našem regionu, da uzimamo najbolje od najboljih”.

Pojačavate se čovekom iz sportskog sektora Partizan Mozzart Beta, Lukom Vulikićem, koji je u prethodne dve sezone izgradio ime...

”On je izašao iz Partizana, dao je ostavku. Imao je otkazni rok i završio ga je. Poslao je CV na nekoliko adresa. Mnogo ekipa bilo je zainteresovano za njega, jer je kvalitetan momak i izvanredna osoba”, potvrđuje Kamenjašević i nastavlja:

”Više nije video sebe u Partizanu, iz razloga u koje stvarno neću da ulazim, jer poštujem Partizan i navijače Partizana i imamo izvanredan odnos sa svima. Mi kao Dubai ne ulazimo ni u kakav sukob ni sa kim, osim kada nas diraju, pa onda moramo da zatražimo ekspertizu suđenja. Ali, što se Luke tiče, on je veliki profesionalac koji dolazi u naše redove kao slobodan čovek. Mi nikoga nismo zvali, niti smo pitali za njega. Sam se ponudio, isto kao i Milija, i od 1. septembra počinje da radi sa nama, pošto će prema Partizanu ispoštovati sve do kraja. On je već u našem sektoru, već smo postigli dogovor, jer, kao što sam rekao, pokušavamo da dovedemo kvalitetne ljude”.

NBA EVROPA OBLAK KOJI KRUŽI OKO NAS, NEĆE BITI NIŠTA OD TOGA

Dejan Kamenjašević (©Nikola Mikić/Mozzart Sport)

Kako gledate na tržište u Evropi? Nije nikakva tajna da je u Evropi sada možda teže nego ikada doći do kvalitetnog pojačanja, pogotovo u situaciji kada imamo sve veći broj klubova sposobnih da dobro plate... Kako posmatrate čitav taj evropski ekosistem i tržište?

”Imamo situaciju u kojoj ove postojeće ekipe, četiri ili pet sa najvećim budžetima u Evroligi, stvaraju izvanredne timove i potrošena su ogromna sredstva da bi se doveli takvi igrači. Sada govorimo o igračima koji se plaćaju tri miliona, a više ni to nisu neke ogromne pare, jer idemo ka četiri, pet ili šest miliona. Onda imate još šest, sedam ili osam ekipa, među kojima je i Dubai, sa budžetima od nekih 15.000.000 do 28 ili 29 miliona. Tu imate mnogo ekipa u Evroligi koje su se stvarno mnogo pojačale i mislim da su sve te ekipe povećale budžete, kao Zvezda i Partizan”.

Jasno...

“Da li će se to pokazati kao ispravno i kakva će ta pojačanja biti, to ćemo tek videti. A onda imate možda samo četiri ili pet ekipa u Evroligi koje su sada, rekao bih, već na nivou ili čak ispod nivoa četiri ili pet najboljih ekipa u Evrokupu. Kao što si sam rekao, mogao bih da navedem najmanje četiri ili pet ekipa iz Evrokupa koje imaju ekstremno dobre timove i budžete. To su sigurno ekipe koje bi mogle da se takmiče umesto, šta znam, Asvela, Baskonije ili bilo koga drugog u Evroligi i imale bi vrlo slične rezultate”.

Šta vam sve to govori?

”Da evropska košarka raste. U evropsku košarku se ulaže novac, ona je definitivno sve stabilnija. Nije povećana samo gledanost, nego i investicije. Imate sada mnogo slučajeva gde su američki investitori počeli da ulažu u evropsku košarku, što je veoma značajno, jer pokazuje da sada više veruju u taj evropski sistem košarke nego u tu NBA Evropu, koja je neki oblak koji stalno kruži oko nas. Govori se da će nešto napraviti, a nikada nema ničega, niti će biti, osim ako se ne dogovore sa Evroligom u komercijalnom delu”.

Verujete da će biti tako?

”Mislim da je to jedino što može da se dogodi. To sam govorio od samog početka. Sve ostalo apsolutno nema smisla za Evroligu koja je danas jača nego ikada. Ali, nemojmo da zaboravimo da je jedan od ključnih koraka Evrolige ka tome gde je danas, bilo otvaranje tržišta Bliskog istoka. Fajnal for u Abu Dabiju, sada Superkup u Abu Dabiju i košarkaški klub Dubai. Da to nije napravila, Evroliga bi danas bila potpuno drugačija liga, koja bi već bila kolonizovana od strane NBA. Nikada ne treba da zaboravimo koliko je sve to važno, jer se taj ekosistem stvara iz mnogo malih i velikih detalja. Ovo je jedan veliki detalj”.

ŽELJKOV PAO PRVI FAVORIT ZA TITULU, POSTOJI RAZLIKA U POREĐENJU SA NAŠIM ROSTEROM

Da li ste saglasni sa konstatacijom košarkaške javnosti da Dubai, uz Panatinaikos, verovatno ima i najdublji roster u Evroligi kada se pogleda kvalitet? I kako gledate na povratak Željka Obradovića u Panatinaikos i projekat koji se tamo sada gradi?

”Prvo, ja na Željka gledam na jedan način... Kako bih vam rekao, nisam objektivan po tom pitanju, zato što Željka poznajem lično i dobri smo. Željko je, pre svega, divna osoba, a onda čovek koji je osvojio sve što je osvojio i mislim da o tome uopšte ne treba diskutovati. To što se vratio u Panatinaikos jeste ono o čemu sam govorio ranije. Željko, Šaras, Ćavi... To su ljudi koji odavno više ne rade zbog para, ako su ikada i radili samo zbog toga. Oni rade zbog neke lične satisfakcije, da bi se osećali ispunjeno. Mislim da se Željko vratio tamo gde je bio najuspešniji, gde je osvojio najviše titula, gde je idol, kao što je idol praktično svuda gde se pojavi, jer su njegova karizma i aura veoma jaki”.

Ekipa koja je sastavljena deluje izuzetno...

”Mislim da su mu dali, ili pokušali da mu naprave, najbolju ekipu koju su mogli. Panatinaikos ima izvanredne igrače. Tim još nema. Tim će napraviti Željko, sigurno. Da li su prvi kandidati za osvajanje Evrolige? Sigurno jesu. Da li je sa Željkom na klupi sve moguće? Sigurno jeste. Sada, da li imaju najdublji roster ili ne, ne znam šta bih rekao. Oni imaju šest ili sedam igrača, a onda imate ostalih sedam, osam ili devet. Nisam baš toliko siguran da nema velike razlike između tih prvih sedam i ostalih. Ali imaju u rosteru 16 ili 17 igrača, kao što sam vam govorio i kao što ih ima većina nas”.

A, Dubai?

“Mi, da ne bismo ponovo došli u situaciju da tokom sezone dovodimo igrače, jer to više ne želimo, hoćemo sada da ih dovedemo 18 i da računamo na tih 18. Ako slučajno, ne daj Bože, dođe do povreda, želimo da već imamo igrače u rotaciji, koji znaju sistem i kojima nije potrebna adaptacija. Jer, kada dovodite igrače na polovini sezone, nema ih. Kao što sam rekao, svi su već otišli ili u NBA, ili na koledž, ili su u Evrokupu, ili Evroligi. Tokom sezone niko neće dovesti dobrog igrača. Sumnjam. To mora da bude neka lutrija ili neverovatna sreća. Zato su se ekipe već odavno okrenule rosterima od 17, 18 ili 19 igrača”.

OLIMPIJAKOS, FENER, HAPOEL, EFES, ARMANI...

Šta mislite o ostalima?

”Olimpijakos je takav, Panatinaikos, Fener, Zvezda, možda i Partizan kada završi tim, mi, Hapoel, Madrid... Pogledajte i koliko Barselona ima igrača. Po tom pitanju je vrlo jasno da svi radimo isto, a ne samo Dubai. Da mi imamo dubok roster, imamo. Samo što mislim da je razlika između nas i Panatinaikosa u tome što je kod njih razlika između prvih sedam i narednih sedam, osam ili deset igrača velika. Kod nas ta razlika nije toliko velika. Hajde da kažemo tako. Ali postoji razlika između naših prvih sedam i njihovih prvih sedam. Naravno, jer su oni, barem na papiru, bolji igrači. To bih rekao”.

Kako vidite konkurenciju u Evroligi?

“Mislim da je i Olimpijakos još veliki favorit, kao i uvek. Fener ima izvanredan tim. Hapoel se dodatno pojačao i još je jači sa ovim timom. Oni su, isto kao i mi, napravili kontinuitet, što je veoma bitno. Imate Milano koji se pojačao. Oni se pojačaju svake godine, pa onda razočaraju. Mislim da će ove godine biti jaki.

Nemojte da zaboravite ni Makabi. Imaju izvanredan tim i kontinuitet kao mi. Žalgiris takođe ima taj kontinuitet. Efes je napravio skoro potpuno novu ekipu, sa četiri ili pet igrača iz prethodnog tima, i mislim da i oni imaju izvanredan roster. Dakle, tu ima dosta veoma dobrih ekipa, a i Barselona će sigurno na kraju biti konkurentna.

Ponovo govorimo o Evroligi koja je veoma zahtevna i veoma kompleksna. Biće to veoma teška liga, ali mislim da je jedan od glavnih favorita, zbog Željka i zbog samog Panatinaikosa, upravo Panatinaikos”.

CILJ DA DUBAI BUDE SUVLASNIK EVROLIGE I JEDAN OD OSNIVAČA ‘ABA 2.0’

Za kraj, pošto ste rekli da kod vas postoji desetogodišnji plan, kako zamišljate Dubai u nekoj bližoj budućnosti, ali onda i na kraju tog desetogodišnjeg plana?

”Ako govorimo o bližoj budućnosti, hajde da kažemo na polovini tog plana. Sada smo završili drugu sezonu. Imamo još dve i po do tri godine da završimo taj prvi petogodišnji, olimpijski ciklus, manje-više. Mislim da do tada moramo, ili bi trebalo, da budemo suvlasnici Evrolige. Trebalo bi i da budemo suvlasnici i suosnivači ‘ABA 2.0’, novog sistema takmičenja koji će doneti sve ono o čemu smo već govorili ranije, da se sada ne ponavljam.

Mislim da bi tada već trebalo da imamo jedan evropski sistem takmičenja i jednu domaću ligu, kontinentalnu, a ne samo regionalnu, koja bi pokupila, rekao bih, 100 odsto kapaciteta evropske košarke, gde više ne bi bilo mesta za nikakve organizacije ili kaskaderske upade NBA ili nekih sličnih projekata u Evropu.

Sada, kada bismo mi sutra rekli da hoćemo da napravimo ‘Euroleague USA’, zaustavili bi nas odmah i rekli da ne može. A onda se mi pitamo zašto NBA može da pravi projekat u Evropi. To može, a mi ne možemo ‘US Euroleague’. Znate i sami šta je to, neću sada da ulazim u politiku. To bi bilo najgore što bismo mogli da uradimo u ovom divnom intervjuu...”

Naravno, hajde da ostanemo na putu sportske priče...

”Kada gledam Dubai kroz tu viziju, želim da možemo da kažemo da smo pomogli evropskoj košarci da se stabilizuje, razvije i dobije određenu nezavisnost. Da smo pomogli sredinama u koje smo ušli i sa kojima smo radili, kao što je Vojvodina, a možda u budućnosti i nekim drugim sredinama na Balkanu u kojima ćemo se širiti. Da smo pomogli da i one opstanu, sazru i na neki način ponovo ožive. Želimo da imamo klub koji je samoodrživ i koji više ne zavisi od investicija našeg vlasnika ili grada, nego se održava na četiri najveća koncepta koja bi svaki klub morao da ima: merchandisingu, televizijskim pravima, sponzorstvima i tiketingu”, zastaje Kamenjašević na trenutak i zaključuje:

”Na tome radimo i stvarno želimo da za tri godine postanemo takav klub, prepoznatljiv u svetu, Evropi i Americi, da ljudi mogu da dođu i da kopiraju taj model od nas. Već u tom petogodišnjem periodu naša vizija podrazumeva novu dvoranu i novi sportsko-rekreativni centar. Ako sve to ispunimo u periodu od sada do 2029. godine, mislim da bi narednih pet godina trebalo da budu samo stabilizacija svega toga, očuvanje svega toga i onda – penzija za neke od nas”.