LUDI TIKET, nedelja, 328.900 dinara: U Velikom Gradištu znaju gde će padati golovi

Kad neko zna, onda - zna! A, u Velikom Gradištu znaju kada će i gde padati kiša golova. I to još u prvom poluvremenu.

Dokaz je pred vama. Tiket uplaćen za 200 dinara upravo u Velikom Gradištu, sa samo četiri para, uz isplatu koja se meri u hiljadama evra. Šta ćete više?

Utisak je da je sve prošlo rutinski, bez problema. A, među četiri para našao se i Plzenj, koji će u četvrtak odmeriti snage u prvom od dva meča poslednje runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Najdramatičnije bilo je u susretu Viđeva i Korone, gde su ukupno pala tri gola i sve u prvom poluvremenu. Kakva sreća!