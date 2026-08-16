LUDI TIKET, nedelja, 328.900 dinara: U Velikom Gradištu znaju gde će padati golovi

Vreme čitanja: 1min | ned. 16.08.26. | 08:21

Sve je prošlo, bez problema

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 15.08.26 09:25:54
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Plzen
Zlin
3:2 (2:1)
1ug
3+
5.5
Widzew
Korona Kielce
1:2 (1:2)
1ug
3+
10
Venezia
Modena
3:2 (1:2)
1ug
3+
6.5
Genk
Westerlo
3:2 (2:2)
1ug
3+
4.6
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1644.50
Dobitak: 328.900,00 RSD

Kad neko zna, onda - zna! A, u Velikom Gradištu znaju kada će i gde padati kiša golova. I to još u prvom poluvremenu.

Dokaz je pred vama. Tiket uplaćen za 200 dinara upravo u Velikom Gradištu, sa samo četiri para, uz isplatu koja se meri u hiljadama evra. Šta ćete više?

Utisak je da je sve prošlo rutinski, bez problema. A, među četiri para našao se i Plzenj, koji će u četvrtak odmeriti snage u prvom od dva meča poslednje runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Najdramatičnije bilo je u susretu Viđeva i Korone, gde su ukupno pala tri gola i sve u prvom poluvremenu. Kakva sreća!

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