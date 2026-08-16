Srpski sinovi: Upoznajte Milana Jovanovića – novog mađioničara skandinavskog fudbala

Ovaj mladi fudbalski virtuoz, koji ima švedski pasoš, ali i srpske korene po očevoj strani, privukao je pažnju skauta širom kontinenta nastupajući za Malme. Njegovi prepoznatljivi prodori po levoj strani, munjevite promene smera i fudbalska inteligencija već su mu doneli poređenja sa norveškom zvezdom Andreasom Shjelderupom . Dok evropska javnost tek počinje da uči njegovo ime, mi smo sa Milanom razgovarali o njegovom prelasku u Dansku, snovima o velikoj sceni i korenima koji ga, preko očevih predaka, vežu za Srbiju.

Kada sa samo 15 godina dobijete profesionalni ugovor u klubu koji je širom Evrope poznat kao fabrika za lansiranje vrhunskih talenata, znate da ste predodređeni za velike stvari. Upravo to je pošlo za rukom Milanu Jovanoviću , supertalentovanom krilnom napadaču rođenom 2011. godine, koji je proleća 2026. godine potpisao prvi profi ugovor sa danskim Nordsjelandom.

Možeš li nam reći nešto više o svojim fudbalskim počecima? Kako je sve krenulo?

"Sve je počelo u Treleborgu kada sam imao samo četiri godine. Tamo sam imao prve korake i igrao sve do svoje 12. godine. Potom sam prešao u akademiju Malmea, gde sam proveo dve godine, a sada sam član danskog Nordsjelanda". Šta je presudilo da napustiš Malme i izabereš baš Nordsjeland?

"Bio sam čvrsto rešen da odem iz Malmea. Razgovori sa roditeljima na tu temu počeli su rano, već u decembru 2025. godine. Tada smo ušli u pregovore sa klubovima van Švedske, jer sam osećao da sam spreman za odlazak u inostranstvo i korak napred. Nordsjeland je pokazao ogromno interesovanje, a projekat koji su mi predstavili bio je pun pogodak. Pored toga, svi znaju da je to jedan od najboljih klubova u Evropi za lansiranje mladih igrača".

Kakvu su ti viziju čelnici kluba predstavili tokom pregovora?

"Fasciniralo me je to što su imali bukvalno svaki detalj isplaniran. Predočili su mi jasan plan treninga, individualni rad, kao i postepeno priključivanje starijim uzrasnim kategorijama. Čak su mislili i na logistiku – organizovali su prevoz koji me kupi od kuće i vraća sa treninga, pošto i dalje živim sa roditeljima. Sve te sitnice su bile kristalno jasne od samog starta". Nordsjeland važi za jednu od najboljih fabrika talenata u Evropi. Sada kada si unutra, šta je to što ovaj klub čini tako posebnim?

"Pre svega, to je porodična atmosfera i zajedništvo koje klub gradi oko nas. Takođe, treneri koji rade sa nama su apsolutno vrhunska, svetska klasa". Koja je najveća razlika u odnosu na akademije u kojima si igrao ranije?

"Ako uporedim Nordsjeland sa prethodna dva kluba, moje mišljenje je da je danski fudbal, generalno, daleko ispred švedskog. Sama struktura rada je slična, ali su treneri i nivo individualne posvećenosti svakom igraču ovde u Danskoj na potpuno drugom – i po mom mišljenju, mnogo višem nivou". Kako bi sebe opisao kao igrača? Koje su tvoje najveće vrline na terenu?

"Rekao bih da su to igra jedan na jedan, realizacija i pregled igre. Sebe vidim kao igrača koji pravi razliku na terenu i donosi konkretan učinak kroz golove i asistencije". Na kojim segmentima igre trenutno najviše radiš?

"Bukvalno na svemu. Još uvek sam veoma mlad i svestan sam da moram da napredujem u svakom segmentu kako bih napravio sledeći veliki korak u karijeri".

Postoji li neki fudbaler na koga se ugledaš?

"Nemam nekog konkretnog uzora koga kopiram, ali sam kao mali mnogo gledao Kristijana Ronalda. Što se tiče današnjih igrača, najviše pratim Olisea, Mbapea i Kvaracheliju". Ko je iz tvoje porodice poreklom iz Srbije i koliko su ti ti koreni važni?

"Moj tata je polu-Šveđanin, polu-Srbin, pošto je moj deda rodom iz Srbije. S obzirom na to da moji roditelji ceo život žive u Švedskoj, tradiciju najviše održavamo kroz kuhinju – tatina tetka često sprema naše domaće srpske specijalitete kada odemo kod nje". Da li dolaziš u Srbiju i koje gradove ili mesta obilaziš?

"Zapravo, nikada do sada nisam bio u Srbiji. Imam brata od tetke koji se nedavno preselio iz Švedske u Beograd, pa će to biti odlična prilika da dođem". Pratiš li srpski klupski fudbal ili reprezentaciju? Imaš li možda omiljenog igrača?

"Iskreno, ne pratim domaću srpsku ligu, ali naravno da znam za Crvenu zvezdu i Partizan. Što se tiče reprezentacije, nemam nekog posebnog miljenika među igračima". Da li te je do sada kontaktirao Fudbalski savez Srbije?

"Ne, mislim da nije bilo kontakta. Moji roditelji i agent vode računa o tim stvarima i bave se tim delom posla".