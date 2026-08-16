NAJAVA DANA (nedelja, 16. avgust): Malo Mozzart Bet Superlige, malo i Španije

PARTIZAN – RADNIČKI 1923, 21.00

(Fudbal, MozzartBet Superliga)

Uvertira crno-belima za duel protiv Hetafea u kvalifikacijama za Ligu konferencije. S tim da će igrati protiv tima koji gaji napadački fudbal, što je potpuno suprotno od onoga što radi ekipe iz Madrida. Ono što je sigurno, golova nikad ne fale kad igraju ova dva kluba.

ZEMUN – MLADOST, 21.00

(Fudbal, MozzartBet Superliga)

Duel dva tima koji nemaju pobedu u dosadašnjem delu Mozzart Bet Superlige, s tim da Mladost nema ni poraz – ostvarili su četiri remija u isto toliko utakmica. Zemun je pokazao malo od kad je ušao u društvo najboljih. Pitanje je koliko mogu protiv najstarije ekipe u ligi.

RASING SANTANDER – VILJAREAL, 17.00

(Fudbal, Španija)

Konačno se igra Primera na El Sardinjeru. Vratio se Rasing Santander u društvo najboljih posle 15 godina i odmah će imati veliki test. Viljareal je otelotvorenje onoga što se zove zdrav klub sa velikim ambicijama. Biće ovo prvi susret ova dva tima u Primeri posle 15 godina. Tad je Viljareal bio domaćin i pobednika nije bilo (1:1). ESPANJOL – LEVANTE, 19.00 (Fudbal, Španija) Šest godina Levante čeka na trijumf protiv kluba iz Katalonije. Espanjol je prethodne sezone fenomelano krenuo, bio hit prvenstva, pa je posustao i borio se za opstanak. U oba duela prošle sezone nije bilo pobednika (1:1 i 0:0).

ARSENAL TIVAT – BUDUĆNOST, 20.00

(Fudbal, Crna Gora 1)

Nije dobro počela sezona za Podgoričane jer su već upisali poraz na domaćem terenu od Dečića (0:2). Iznenađujući kiks već na samom startu prvenstva, konkretno u drugom kolu, pa utisak mora da se popravi. Arsenal je do sada obe utakmice odigrao 0:0, tako da se očekuje i baš tvrd meč.

LIBEREC – SLAVIJA PRAG, 20.00

(Fudbal, Češka 1)

Silovito je Slavija ušla u novu sezonu sa tri pobede i odmah zasela na vrh, gde je bila i prošle sezone. Dominantno su slavili protiv svakog dosadašnjeg protivnika, a dobro igraju i fudbaleri Libereca sa dve pobede iz tri meča. Biće ovo zanimljiv susret.

TIROL – SALCBURG, 17.00

(Fudbal, Austrija 1)

Nije baš ubitačan Salcburg kao prethodnih godina. Nemaa više onog fudbala gde melju rivale, zato i nisu šampioni Austrije poslednje tri godine, ali cilj je da se vrate na sam vrh. U prošlom kolu su se izvukli na gostovanju, u prvom su pobedili minimalnim rezultatom, a možda je odlazak u Tirol pravi čas da se malo razigraju protiv daleko slabijeg rivala.

SK RAPID – GREZER, 19.00

(Fudbal, Austrija 1)

Bečki tim je sa dve pobede ušao u novu sezonu i igraju sjajno. Poznati su da kod kuće u glavnom gradu igraju posebno dobro i sada imaju priliku da pobedonosni niz nastave protiv novog bundesligaša. Favoriti su na ovom meču i jure treći trijumf zaredom.

BEVEREN – ANDERLEHT, 13.30

(Fudbal, Belgija 1)

Morao je Anderleht da na domaćem terenu napravi preokret u drugom poluvremenu kako bi stigao do prve pobede, ali tri boda su tri boda. Igra možda nije bila zadovoljavajuća, rezultat na kraju jeste. Mogli da poprave utisak na gostovanju Beverenu, koji je u prvom kolu poražen.