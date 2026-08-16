Ne žure ni Harden ni Klivlend: Kavsi pikirali dve opcije na krilu
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 02:57
Finalista Istoka gleda ka Pejtonu Votsonu i Džonatanu Kumingi
Na iznenađenje mnogih, Džejms Harden je i dalje slobodan igrač. Iskusni bek je početkom leta odbio igračku opciju vrednu 42.300.000 dolara kako bi Klivlendu ostavio više prostora za poteze na tržištu, između ostalog i pokušaj dovođenja Lebrona Džejmsa, koji je na kraju završio u Filadelfiji.
Očekivalo se da Harden nakon toga brzo potpiše novi ugovor, ali do dogovora još uvek nije došlo. Ipak, kako prenosi NBA insajder Šamsa Čaranija, njegov ostanak u Klivlendu nije doveden u pitanje. Dve strane su u konstantnom kontaktu i razgovaraju o višegodišnjoj saradnji, dok Kavalirsi istovremeno ciljaju Pejtona Votsona i Džonatana Kumingu.
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Da u Klivlendu još nisu završili sa promenama pokazao je i potez napravljen u petak. Kavalirsi su poslali Denisa Šredera u Šarlot, dok je u suprotnom smeru stigao Tre Man, čime su sebi obezbedili dodatnu finansijsku fleksibilnost za nastavak prelaznog roka.
(1.75) ATLANTA Ž - INDIANA Ž (2.30)
Upravo zbog toga Harden od početka leta nije insistirao na brzom rešavanju svog statusa. Odbijanjem pomenute opcije omogućio je franšizi da prvo ispita ostale mogućnosti na tržištu, a tek potom sa njim dogovori višegodišnju saradnju.
Harden je u Klivlend stigao u februaru, u trejdu u kojem su Kavsi za njega u Los Anđeles Kliperse poslali Darijusa Garlanda. Do kraja regularnog dela sezone je u dresu tima iz Ohaja prosečno beležio 20,5 poena, 7,7 asistencija i 4,8 skokova. Stigli su i do finala konferencije, ali su za njih bili prejaki Njujork Niksi, koji su slavili sa 4:0, a kasnije se okitili i šampionskom titulom.