LUDI TIKET, petak, 232.973 dinara: Prejako kombinovanje uz Trikolore

Ovaj tiket je čista sportska poezija i dokaz da se hrabrost u klađenju debelo isplati! Sa uloženih skromnih 300 dinara, igrač je uspeo da spoji pet neverovatnih tipova i ostvari maestralan dobitak od čak 232.973,20 dinara. Pogođena ukupna kvota od 761,35 deluje nestvarno, a svaka utakmica na tiketu bila je prava mala pobeda za sebe, od severa Evrope pa sve do vrelih terena Svetskog prvenstva.

Sve je počelo sjajnim predosećajima na mečevima kvalifikacija za evropska takmičenja. Prvo je Vojvodina protiv Ferencvaroša donela prolaz sa najmanje dva gola u prvom poluvremenu (kvota 2,50), da bi se magija nastavila na Islandu gde su Stjarnan i Vikingur zatresli mreže u prvih 45 minuta za sjajnu kvotu 3,10. Kada su Sarajevo i Inter Turku, kao i Runavik i Hamrun, završili nerešenim ishodima, donoseći visoke kvote od 3,45 i 3,35, postalo je jasno da je ovaj tiket na korak od istorije. Tačku na ovu ludu fudbalsku priču stavila je Francuska pobedom nad Marokom od 2:0 uz tačan raspon golova, čime je zaokružena kvota 8,50. Dakle, prošao je golovima pojačan prelaz X-1&2-3.

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