Rasipa se Denver: Još jedan bitan igrač na izlaznim vratima

Sezonu je počeo na dvosmernom ugovoru i brzo dobio standardni NBA ugovor kada se dokazao kao pouzdan igrač i neko na koga Dejvid Adelman može da računa da pokrije više pozicija i da isto tako igra odbranu na protivničkim krilima. Međutim, ono što je problem jeste činjenica da je trenutno slobodan igrač, doduše ograničen, tako da Nagetsi mogu da izjednače bilo koju ponudu drugog tima i zadrže ga u svom sastavu. Jedino što pravi problem je što su već zakopani sa ugovorima i ne mogu mnogo da vrdaju kada su u pitanju novi ugovori, zbog čega će po svemu sudeći ekipu napustiti još bitniji igrač, Pejton Votson. Posle Jonasa Valančijunasa i verovatno Votsona, na vrata bi mogao da izađe i upravo Džons.

Na društvenim mrežama se oglasio i košarkaš Nagetsa, koji smatra da svaki dan može da mu bude poslednji u Koloradu.

"Počeo je prelazni rok i trenutno razmatram ponude koje stižu. Možda novi milioni, možda novi posao i novi grad – sve je na stolu. Kako izgleda moja svakodnevica dok traju pregovori? Uglavnom isto kao i uvek. Svako jutro idem u trening centar Nagetsa, odradim isti trening, istu rutinu i isti rad. Jedina razlika je što bilo koji od ovih dana može da bude poslednji put da dolazim u ovu dvoranu. Videćemo šta će da se dogodi", rekao je Džons.

Ističe Džons da se za sve pita njegov agent, tačnije da on obavlja sve pregovore.

"To je čudna stvar kod NBA tržišta. Ja svakog dana idem na isto mesto kao i ranije, dok se u nekoj drugoj prostoriji praktično odlučuje o mojoj budućnosti. Sve ide preko agenata. Klubovi zovu njega, on meni prenese informacije, razgovaramo o njima, a onda se on vraća pregovorima sa ekipama. Nikada nisam razgovarao direktno sa generalnim menadžerom o svom ugovoru, a možda se to nikada neće ni dogoditi u mojoj karijeri. Zato je izbor agenta verovatno najvažnija odluka koju jedan sportista može da donese", zaključio je.

Najavio je predsednik ekipe Džoš Krenke da svi mogu da budu trejdovani osim Nikole Jokića, ali za sada je ekipa iz Kolorada maltene jedina koja nije povukla apsolutno nikakav potez na tržištu. Osim što su otpustili Jonasa Valančijunasa, niti je bilo nekih konkretnih vesti oko trejdova, niti je bilo potpisa - a i svakako nemaju mesta u seleri kepu - niti je bilo šta se desilo vredno pomena što se tiče Nagetsa.