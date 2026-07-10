Prvi pik pokazao drugom ko je gazda
Vreme čitanja: 3min | pet. 10.07.26. | 08:47
Ej Džej Dibantsa postao je prvi pik sa najviše poena na debiju u Letnjoj ligi
Čekali su ljubitelji NBA lige da prvi put vide Ej Džeja Dibantsu na parketima, makar to bilo u Letnjoj ligi i dočekali su. I imali su šta da vide. Krilni košarkaš napravio je šou u pobedi Vašington Vizardsa protiv Jute Džez 92:88, u duelu prvog i drugog pika sa ovogodišnjeg drafta, pošto je na drugoj strani bio odlični bek Derin Piterson. Jeste da je razlika bila samo tri poena, ali ne govori baš ni statistika sve.
Ej Džej Dibantsa je utakmicu završio sa 27 poena, sedam skokova, dve asistencije, dve ukradene lopte i blokadom za 26 minuta. Toliko mu je bilo potrebno da pokaže zašto je bio prvi pik. Muči ga šut za tri poena (0/5), to je bilo jasno i pre nego što je draftovan da će biti problem, ali sve ostalo - na elitnom nivou.
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Ko je gledao, mogao je da vidi ceo napadački repertoar i arsenal kojim raspolaže 19-godišnji igrač. Radio je šta je hteo protiv odbrane Jute Džez, koja nije mogla da ga zaustavi. Prodori su bili u stilu najboljih igrača trenutno u NBA ligi jer je leteo kroz reket, a imao je i jedno vrhunsko zakucavanje na kraju prve četvrtine, posle koje se odmah videlo o kakvom se igraču radi. Atletski je već sada na zavidnom nivou i samo kada bi malo popravio taj šut spolja, bilo bi to zastrašujuće već u prvoj sezoni. Da se ne preteruje naravno previše posle prve utakmice jer je tek Letnja liga, ali ono što je za sada moglo da se vidi od Dibantse je bilo sjajno.
Možda je i beznačajna statistika koju Amerikanci vole da vade za svaku priliku, ali eto nek uđe u zapisnik i da je dao najviše poena na debiju u Letnjoj ligi kao prvi pik, tačnije izjednačio se sa Blejkom Grifinom. Čuveni krilni centar je 2009. godine na debiju ubacio 27 poena, isto kao i sada košarkaš Vašington Vizardsa. Džon Vol je godinu dana kasnije imao 24 poena kao treći na ovoj listi. Još od njega nisu imali sreće Vašington Vizardsi da dobiju nekog pika i da mu se raduju kao sada Dibantsi, tako da je za njih i ovo uzbuđenje i to veliko.
Snage je odmerio sa drugim pikom ovogodišnjeg drafta, Derinom Pitersonom. Moglo je da bude i obrnuto, da Vizardsi izaberu baš njega, a da Dibantsa završi u Juti Džez, međutim ispostavilo se na kraju ovako i veruju u Vašingtonu - mada i mnogi ljubitelji NBA lige, stručnjaci i analitičari - da uopšte nisu pogrešili.
Drugi pik sa drafta ubacio je 24 poena za 30 minuta, ali je gađao 4/11 za dva, 2/7 za tri, 6/8 slobodna bacanja, za dosta slabiju efikasnost nego što je imao jedini igrač izabran pre njega. Na sve to imao je i osam izgubljenih lopti, izgubio je, pa je prvu bitku sa Dibantsom izgubio.