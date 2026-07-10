Prvi pik pokazao drugom ko je gazda

Ko je gledao, mogao je da vidi ceo napadački repertoar i arsenal kojim raspolaže 19-godišnji igrač. Radio je šta je hteo protiv odbrane Jute Džez, koja nije mogla da ga zaustavi. Prodori su bili u stilu najboljih igrača trenutno u NBA ligi jer je leteo kroz reket, a imao je i jedno vrhunsko zakucavanje na kraju prve četvrtine, posle koje se odmah videlo o kakvom se igraču radi. Atletski je već sada na zavidnom nivou i samo kada bi malo popravio taj šut spolja, bilo bi to zastrašujuće već u prvoj sezoni. Da se ne preteruje naravno previše posle prve utakmice jer je tek Letnja liga, ali ono što je za sada moglo da se vidi od Dibantse je bilo sjajno.

Možda je i beznačajna statistika koju Amerikanci vole da vade za svaku priliku, ali eto nek uđe u zapisnik i da je dao najviše poena na debiju u Letnjoj ligi kao prvi pik, tačnije izjednačio se sa Blejkom Grifinom. Čuveni krilni centar je 2009. godine na debiju ubacio 27 poena, isto kao i sada košarkaš Vašington Vizardsa. Džon Vol je godinu dana kasnije imao 24 poena kao treći na ovoj listi. Još od njega nisu imali sreće Vašington Vizardsi da dobiju nekog pika i da mu se raduju kao sada Dibantsi, tako da je za njih i ovo uzbuđenje i to veliko.

Snage je odmerio sa drugim pikom ovogodišnjeg drafta, Derinom Pitersonom. Moglo je da bude i obrnuto, da Vizardsi izaberu baš njega, a da Dibantsa završi u Juti Džez, međutim ispostavilo se na kraju ovako i veruju u Vašingtonu - mada i mnogi ljubitelji NBA lige, stručnjaci i analitičari - da uopšte nisu pogrešili.

Drugi pik sa drafta ubacio je 24 poena za 30 minuta, ali je gađao 4/11 za dva, 2/7 za tri, 6/8 slobodna bacanja, za dosta slabiju efikasnost nego što je imao jedini igrač izabran pre njega. Na sve to imao je i osam izgubljenih lopti, izgubio je, pa je prvu bitku sa Dibantsom izgubio.