LUDI TIKET (-), petak, 6.714.729 dinara: Ćorak u rafalu tačnih rezultata

Kada u fudbalu gađate tačne rezultate i uhvatite nemoguće, obično vas na kraju sačeka sudbina zvana „stativa u poslednjem minutu“. Upravo to se desilo na ovom neverovatnom tiketu gde su prva četiri para prošla kao kroz puter, donoseći magiju kakva se retko viđa čak i na stranicama Mozzart sporta. Novosađani su tugovali uživo na Karađorđu jer je Vojvodina izgubila od Ferencvaroša sa tačnih 1:2, ali je ovde ta kvota 8,50 „uhvaćena“ maestralno, baš kao i tačan rezultat Hajduka protiv Žiline (2:0) i Francuske protiv Maroka (2:0). Kada je i kazahstanski Ališkeret u prenosu prošao sa „oba tima daju gol“, čekao se samo još jedan jedini pogodak u Ukrajini za istorijski dobitak od preko 6.700.000 dinara.

Umesto fudbalske rapsodije, usledio je hladan tuš u režiji Dinamo Kijeva i rumunskog Kluža koji su odigrali najdosadnijih 0:0 u istoriji evropskih kvalifikacija. Dok je igrač napeto čekao da mreže prorade i da utakmica krene ka projektovanih 2:1, napadači oba tima kao da su ostali u svlačionici, ostavljajući tiket na samo jednom jedinom promašenom paru. Sa ukupnom kvotom od preko 6.500 i uplatom od 1.000 dinara, ovaj tiket je bio na korak od toga da postane legenda domaćih kladionica, ali je jedna nula srušila san o višemilionskom dobitku.

Ipak, u Mozzartu ni ovakav pad ne boli do koske, jer kada vas obori samo jedan par sa ovako brutalnom kvotom, aktivira se čuveni benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ogromnom proizvodu pogođenih kvota koji drastično prelazi skalu, ovaj majstor klađenja nije ostao praznih rukava već je podigao utešnu, ali i te kako finu isplatu od 10.000 dinara. Kraljevski pad i dokaz da se hrabrost isplati, čak i kada Ukrajinci zaborave kako se daju golovi!