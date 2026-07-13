LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.233.348 dinara: Jedan prelaz menja sve

Neverovatna sportska drama odigrala se na uplatno-isplatnom mestu Kladovo 1.1, u Ulici kralja Aleksandra 27. Jedan strastveni kladilac sastavio je maestralan tiket sa čak 11 parova, pokazavši vrhunsko poznavanje fudbala širom planete. Sa ulogom od svega 400 dinara i ukupnom kvotom od fantastičnih 2.569,48, ovaj tiket je ciljao ogroman dobitak od čak 1.233.348 dinara, uključujući i sjajan bonus od 4.000 dinara.

Sve je počelo savršeno, ali trljanje dlanova nije trajalo do samog kraja. Pogađani su teški tipovi poput prelaza na Rozenborg i Hamarbi, uspešno je prognozirana pobeda Sirijusa u gostima, a proradio je i veliki koeficijent 6,00 na ekipu Vesterosa koja je pobedila u oba poluvremena. Čak je i Zenit opravdao ulogu favorita protiv Crvene zvezde u prijateljskom meču, pa je više nego hrabar plan izgledao potpuno ostvariv i nadohvat ruke.

Ipak, sportska sreća je u jednom trenutku okrenula leđa. Jedini promašaj na čitavom tiketu bio je prijateljski susret između Slavije iz Praga i Ružemberoka. Tip da će Slavija voditi na poluvremenu i pobediti na kraju meča (pk 1-1) srušio je snove o milionskom dobitku, jer se utakmica završila rezultatom 3:0, ali uz neočekivanih 0:0 na poluvremenu. Samo jedno poluvreme delilo je ovog igrača od životnog dobitka.

Iako je tiket na kraju ostao gubitan, igrač iz Kladova nije kući otišao praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je promašen samo jedan par, a matematički proizvod preostalih pogođenih kvota je bio izuzetno visok, aktiviran je ovaj sjajan bonus koji je igraču doneo utešnu isplatu od 4.000 dinara.