LUDI TIKET, ponedeljak, 1.530.184 dinara: Kraljevčanin je prešao igricu

Uplatno-isplatno mesto u Ulici vojvode Putnika (Slot klub Kraljevo 7.1) našlo se u centru pažnje nakon što je jedan od Mozzart igrača uspeo da ostvari dobitak koji se viđa jednom u životu. Sa uloženih 2.000 dinara, majsor je precizno prognozirao čak deset fudbalskih mečeva širom Evrope. Kombinujući visoke kvote, pretežno na broj golova i konačne, uspeo je da sklopi impresivnu ukupnu kvotu od 665,3 i dočeka da se svih deset parova uspešno zaokruži na tiketu.

Ono što je ovaj ionako neverovatan dobitak podiglo na još viši nivo jeste fantastična SUPER MULTI BONUS isplata. Zbog velikog broja pogođenih parova, sistem je vernom igraču obračunao i dodao bonus u iznosu od čak 199.589 dinara. Konkretno, dobitak je uvećan za 15 procenata, što samo po sebi donosi skor na koji niko ne može da bude imun. Naime, ovaj finansijski podsticaj značajno je uvećao osnovnu premiju i maksimalnu isplatu, nagradivši izuzetnu hrabrost i vrhunsko poznavanje fudbalske statistike koje je igrač pokazao prilikom selekcije parova.

Šveđani, Finci, Danci, Rusi, Norvežani i Austrijanci, svi su oni upotrebljeni da bi se došlo do dobitka koji donosi veliku sreću majstoru koji ga je popunio. Ovaj nesvakidašnji dobitak u Kraljevu još jednom je potvrdio da uz dobar osećaj i prave bonus benefite, čak i umereni ulozi mogu prerasti u milionske premije.