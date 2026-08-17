Rijera stopirao De Vita iz Alkmara! Hoće beka koji može da igra i šesticu

Još nije počeo Rijera sa uigravanjem tima za trenerski debi na Marakani, ali kako se može čuti postava Crvena zvezde imaće drugačiju strukturu u odnosu na period kod Dejana Stankovića. I ono najvažnije: odlučili su na Marakani da izlazni transfer Naira Tiknizijana završe pre duela sa Plzenjom, i ostanu samo sa jednim klasičnim levim bekom. Govorimo o tinejdžeru Mateju Striki. Povrđen je Adem Avdić, čeka se Mihailo Ristić.

Navodno, i Rijera je dao zeleno svetlo da reprezentativac Jermenije krene put Atine, jer mu za njegov sistem igre treba bek drugačijeg profila. Neko ko može da ulazi na poziciju šestice, odnosno zadnjeg veznog i na sredini terena pravi višak. Takav je Mihailo Ristić, ali on još nije zvanično Zvezdin član.

Moraće Rijera da improvizuje ili iznenadi javnost rešenjem na levom beku, gde se nameću Elšnik ili Seol kao rešenja. Zanimljivo je da je Crvena zvezda praktično već dogovorila zamenu za Tiknizijana, i taj transfer bi, vrlo verovatno, bio realizovan da nije bilo šoka izazvanog eliminacijom iz Lige šampiona. Prema saznanjima Mozzart Sporta srpski šampion je praktično dogovorio transfer levog beka AZ Alkmara Mesa De Vita. Reč je o klasičnom levom beku rođenom 1998. godine i jednom od najboljih pojedinaca holnadskog kluba u prethodnoj takmičarskoj godini.