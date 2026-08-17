Rijera stopirao De Vita iz Alkmara! Hoće beka koji može da igra i šesticu

Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 09:01
Očekuje se drugačija struktura tima u odnosu na period Dejana Stankovića
Očekujte – neočekivano! Bilo bi suludo nadati se da će novi trener Crvene zvezde Albert Rijera napraviti revoluciju i njegove trenerske postulate preneti na igru srpskog šampiona za duel protiv Viktorije iz Plzenja. Ali da će biti promena – hoće.
Odradio je nekadašnji španski reprezentativac samo jedan trening,c gde je čuvanje lopte i poseda bila primerna vežba. Tek je počeo da upoznaje igrače, mada je odlučio da rehabilituje i društvo iz „kaveza“. Novu šansu dobiće Hendel, Badžo, čak i Vladimir Lučić.
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Još nije počeo Rijera sa uigravanjem tima za trenerski debi na Marakani, ali kako se može čuti postava Crvena zvezde imaće drugačiju strukturu u odnosu na period kod Dejana Stankovića. I ono najvažnije: odlučili su na Marakani da izlazni transfer Naira Tiknizijana završe pre duela sa Plzenjom, i ostanu samo sa jednim klasičnim levim bekom. Govorimo o tinejdžeru Mateju Striki. Povrđen je Adem Avdić, čeka se Mihailo Ristić.
Navodno, i Rijera je dao zeleno svetlo da reprezentativac Jermenije krene put Atine, jer mu za njegov sistem igre treba bek drugačijeg profila. Neko ko može da ulazi na poziciju šestice, odnosno zadnjeg veznog i na sredini terena pravi višak. Takav je Mihailo Ristić, ali on još nije zvanično Zvezdin član.
Moraće Rijera da improvizuje ili iznenadi javnost rešenjem na levom beku, gde se nameću Elšnik ili Seol kao rešenja. Zanimljivo je da je Crvena zvezda praktično već dogovorila zamenu za Tiknizijana, i taj transfer bi, vrlo verovatno, bio realizovan da nije bilo šoka izazvanog eliminacijom iz Lige šampiona. Prema saznanjima Mozzart Sporta srpski šampion je praktično dogovorio transfer levog beka AZ Alkmara Mesa De Vita. Reč je o klasičnom levom beku rođenom 1998. godine i jednom od najboljih pojedinaca holnadskog kluba u prethodnoj takmičarskoj godini.
De Vit je za Alkmar u prošloj sezoni odigrao 52 utakmice, postigao šest golova i upisao 13 asistencija. Nedostajalo je samo da se potpiše dogovor Crvene zvezde i AZ Alkmara... Međutim, dolazak Rijere je sve obustavio.
Španac je ostaop tvrd u stavu da mu je potreban levi bek koji kod izgradnje akcija ulazi u sredinu i pravi višak. Nešto slično kao Mimović kod Vladana Milojevića. Hrabro u ovom trenutku, videćemo kako će to izgledati kada počne Rijerin mandat.