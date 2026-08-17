Čuda se ne ponavljaju tako često, ali poslednji put sa ovakvim startom Partizan je – osvojio titulu

Sezona 2016/17 počela je turbulentno. Ivan Tomić je bio na klupi na startu, ali ga je vrlo brzo zamenio Marko Nikolić. Posle četiri odigrana kola Partizan je imao četiri boda. U prvoj rundi je remizirao sa OFK Bačkom (0:0), potom je izgubio od Napretka u Kruševcu (2:1), poražen je u trećem kolu od Vojvodine na JNA (1:3), da bi tek nakon toga upisao prvi trijumf, protiv Javora u Ivanjici (2:0).

Nije to bio kraj posrtanja Parnog valjka, u 6. kolu je izgubio od Spartaka u Novom Sadu (2:1) i tog 20. avgusta 2016. godine je bio na 11. mestu na tabeli sa devet bodova manje od lidera Crvene zvezde.

A, onda se Partizan stabilizovao, dobio je dve naredne utakmice, pa posle toga i večiti derbi golom Leonarda (1:0). Sezona koja je počela katastrofalno, završila se na epski način – duplom krunom. Bila je to poslednja titula koja je uneta u trofejnu salu stadiona crno-belih. Saša Ilić je tada još bio igrač.

Izgledao je Partizan tada jednako beznadežno kao danas. Ali je uspeo da se vine u nebesa. Naravno, situacija onda i danas nije ista ni u Humskoj 1, ni oko nje. Čuda se, ipak, ne dešavaju tako često, kao što je i ovaj sada crno-beli tim daleko slabiji od tog šampionskog. Dok je konkurencija debelo jača nego što je bila tada.