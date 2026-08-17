Najava dana (ponedeljak, 17. avgust): Voša u Pazaru, elita na Rijazoru posle osam godina

DEPORTIVO LA KORUNJA – ELČE, 21.00

(Fudbal, Španija)

Istorijski dan na legendarnom Rijazoru. Posle osam dugih godina lutanja po nižim rangovima, poslednji šampion Španije u 20. veku i nekadašnji polufinalista Lige šampiona konačno je u eliti. Pojačan veteranom Obamejangom, Deportivo će na startu dočekati Elče, koji je ovog leta promenio trenera – Edera Sarabiju zamenio je Martin Anselmi.

KARDIF SITI – REKSAM, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Velški derbi u engleskoj drugoj ligi. Domaćin je povratnik u Čempionšip nakon što je prošlu sezonu proveo u nižem rangu, dok su gosti proletos ostali prvi ispod crte plasmana u doigravanje za Premijer ligu. U poslednje dve decenije putevi su im se ukrstili samo prošle godine u Liga kupu, slavio je Kardif kao gost sa 2:1.

SAMSUN – GEZTEPE, 20.30

(Fudbal, Turska)

Veoma burno, čak šokantno je počela Superliga Turske. Kiksnuli su na startu i Galatasaraj, i Trabzon, i Fenerbahče. Večerašnji rivali u poslednjoj utakmici prvog kola prošlu sezonu završili su kao šesti i sedmi, pa će za reprizu takvog plasmana i jednima i drugima biti važan dobar start. Od poslednjih osam međusobnih duela, čak sedam je dobijao tim koji je bio domaćin.

KAZA PIJA – BENFIKA, 21.15

(Fudbal, Portugalija)

Veliki kiks napravila je Benfika u prvom kolu, na domačem terenu je izgubila dva boda od ekipe koja 37 godina nije igrala u elitnom tangu, od Akademike Vizeu, iako je dva puta vodila i novi rezultatski gaf sebi ne sme da dozvoli protiv tima koji joj je prošle sezone oba puta odoleo – 2:2 i 1:1.

UNIVERZITATEA KLUŽ – UTA ARAD, 17.30

(Fudbal, Rumunija)

Nakon prililno neuspešnog evropskog izleta ovog leta – nijedna pobeda u četiri meča protiv Dinamo Kijeva i Brana – Univerzitatea iz Kluža potpuno se okreće domaćim obavezama. Dolazak ekipe koja iz prva četiri kola ima svega dva boda čini se kao idealna prilika za prodor ka vrhu tabele.

ARDA KARDŽALI – LOKOMOTIVA SOFIJA, 20.15

(Fudbal, Bugarska)

Prošle sezone oba prvenstvena duela završena su remijem, a pre toga je Arda imala čak šest uzastopnih pobeda. I sada je favorit, jer iz prva četiri kola ima sedam bodova, dok tim iz Sofije još ne zna za trojumf ove sezone.

DEČIĆ – BOKELJ, 20.00

(Fudbal, Crna Gora)

Nismo navikli, ali kad Sutjeska krene prvenstvo sa tri uzastopmna poraza, kad Budućnost posrće već godinama, onda i ne zvuči toliko čudno da derbi kola igraju Dečić i Bokelj. Klub iz Kotora se prošle sezone jedva spasao ispadanja, ali jedini ima stopostotan učinak iz prva dva kola, dok Dečić eventualnim trijumfom može da prestigne večerašnjeg rivala.

PALERMO-LEČE, 21.15

(Fudbal, Kup Italije)

Predigra sezone za većinu klubova iz elitnog ranga je prva runda Kupa Italije. Oni najbolji preskaču ovo kolo, ali ćemo večeras na delu videti Nikolu Štulića i njegov Leče na neugodnom gostovanju Palermu, koji nije uspeo da se kroz baraž vrati u elitu. Igra se samo jedan meč u ovoj rundi, a tu je sve moguće.

BRENDBI – SONDERJISKE, 19.00

(Fudbal, Danska)

Odlično je Brendbi starovao sezonu, sedam bodova iz prva tri kola, do sinoć su čak držali i prvu poziciju na tabeli. Sonderjiske ima samo bod iz prve tri runde, ali i odlilnu noviju tradiciju međusobnih duela sa večerašnjim rivalom. Jeste prošle sezone izgubio čak sa 6:0, ali mu je to jedini poraz u poslednjih pet duela.