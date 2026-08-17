Nekadašnji drugi pik na draftu stigao kod Dragana Šakote
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 09:34
Derik Vilijams potpisao dvogodišnji ugovor sa AEK-om
Deluje da AEK ove sezone ne može da trči trku u kojoj će glavnu reč voditi, kao i uvek PAO i Olimpijakos, uz i te kako naoštrene solunske timove (PAOK i Aris), ali daleko od toga da će se Atinjani tek tako predati.
Šta više, deluje da Dragan Šakota dodatno ojačava tim, a može se reći da je srpski stručnjak u toj nameri uradio veliki posao, jer je AEK potpisao dvogodišnji ugovor (jedna plus jedna sezona) sa veteranom Derikom Vilijamsom.
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Reč je o igraču ozbiljne reputacije, čiji CV krasi igranje na najvišem evropskom, ali svetskom nivou.
Iskusni krilni centar je na draftu 2011. biran sa druge pozicije od strane Minesota Timbervulsa. Istina, nije nikad opravdao poziciju sa drafta i potencijal koji je imao, ali ostaje zapisano da je u NBA ligi proveo sedam sezona i u tom periodu, pored Minesote, branio boje još Sakramenta, Njujorka, Majamija, Klivlenda i Lejkersa.
U Evropu je stigao u takmičarskoj 2018/2019, kada je obukao dres minhenskog Bajerna, a onda je redom igrao za Fenerbahče, Valensiju, Makabi i Panatianikos, tako da zna šta je ne samo evropska, već i evroligaška košarka. Poslednje dve godine je u Portoriku i JUžnoj Koreji, gde je branio boje Suvona i u proseku beležio 14,1 poen, 5,6 skokova i 1,4 asistencije.