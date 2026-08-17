Nekadašnji drugi pik na draftu stigao kod Dragana Šakote

Deluje da AEK ove sezone ne može da trči trku u kojoj će glavnu reč voditi, kao i uvek PAO i Olimpijakos, uz i te kako naoštrene solunske timove (PAOK i Aris), ali daleko od toga da će se Atinjani tek tako predati.

Šta više, deluje da Dragan Šakota dodatno ojačava tim, a može se reći da je srpski stručnjak u toj nameri uradio veliki posao, jer je AEK potpisao dvogodišnji ugovor (jedna plus jedna sezona) sa veteranom Derikom Vilijamsom.