LUDI TIKET, sreda, 136.236 dinara: Silna partija uz golove i Engleze
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 08:15
Šta reći, sem da je uz ovih 10 pogodaka zaslužio čak i 25 procenata SUPER MULTI BONUS keš isplate
Kakav doktorski rad i demonstracija čistog fudbalskog instinkta! Ovaj vanserijski tiket, uplaćen preko veb aplikacije, predstavlja pravu lekciju iz poznavanja engleskih nižih liga i razvojnih kupova. Spojiti čak 10 parova na kojima dominira jedna od najtežih i najuzbudljivijih igara – da će u oba poluvremena pasti između jednog i tri gola (1-3I&1-3II) – graniči se sa magijom. Kada se na to dodaju precizni tipovi na golove u mečevima mladih timova Čarltona i Bristol Sitija, dobija se savršena dobitna kombinacija koja je ukupnu kvotu podigla na neverovatnih 217,98.
Proći kroz rešeto u mečevima gde igraju Dag end Red, Truro, Čeltenam ili Piterboro zahteva ozbiljnu hrabrost i čelične živce. Svaki od ovih timova je ispoštovao napadački ritam, a mreže su se tresle baš onako kako je projektovano, bez fatalnih nula ili neočekivanih goleada koje bi srušile sistem. Sa ulogom od 500 dinara, tiket je bez ijedne greške prošao kroz pravi fudbalski rolerkoster i doneo fantastičan i potpuno zaslužen dobitak od 136.236 dinara.
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Ono što ovaj trijumf čini još slađim jeste činjenica da je sastavljen od čak 10 parova, što je idealna podloga da se aktivira čuveni SUPER MULTI BONUS koji Mozzart nudi svojim igračima za ovoliki broj pogođenih utakmica. Zaradio je tačno 27.246 dinara dodatnog keša, 25 procenata više od onoga što bi mu leglo, samo na osnovu proizvoda pogođene kvote i uplate. Prolazni tipovi su se ređali jedan za drugim, od popodnevnih časova pa sve do kasne večeri, potvrđujući da kada se spoje dobro istraživanje, vrhunska platforma i malo sportske sreće, majstori igre uzimaju sve!
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