Suđeni jedno za drugo: Milan sprema novi ugovor i duplo veću platu za Strahinju Pavlovića

Sasvim pristojno, ali Pavlović ipak zaslužuje više kao jedan od samo dvojice Milanovih igrača u polju – drugi je Koni de Vinter – koji ove sezone nije propustio ni minut na terenu. Standardan je srpski štoper bio i kod Masimilijana Alegrija prošle sezone, a i sada kod Rubena Amorima.

Milanova ideja je zato da taj status potvde i sumom u ugovoru. Prema saznanjima Gazete delo Sport Pavlovićeva plata trebalo bi da bude otprilike duplirana. Odnosno, trebalo bi da mu se ponudi ugovor do leta 2031. sa godišnjom platom u visini od 3.000.000 do 3.500.000 evra. To je već na evropskom nivou zaista ozbiljna suma za jednog odbrambenog fudbalera.

U Milanu nemaju dileme da je Pavlović zaslužio. Jer ako je na terenu dobar, van terena je – još bolji. Nikakav incident, nikakvi skandali, u aprilu je Strahinja dobio i sina Tadiju, a na leto je odmah rekao menadžeru Zvonimiru Vukiću da ga ne zanimaju nikakve ponude – a najviše ih je bilo iz platežno najvelikodušnije Premijer lige – jer želi da sa suprugom Mašom i porodicom ostane da živit u Lombardiji.

Narodski rečeno – idealan spoj. Kad je već tako, red je i da se formalizuje potpisom.