Suđeni jedno za drugo: Milan sprema novi ugovor i duplo veću platu za Strahinju Pavlovića
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 08:58
Ove sezone srpski reprezentativac nije propustio ni minut na terenu
Reprezentativne akcije uvek su vreme za takve odluke. Kad se utakmice prorede, pa klupski funkcioneri dobiju nešto više vremena da razmisle o tome šta će biti sutra. I da o tome prozbore koju s agentima. Ove jeseni u kalendaru Milanovih rukovodioca na čelu sa gazdom Džerijem Kardinaleom upisani su pregovori oko Adrijena Rabioa i Kristijana Pulišića, ali pre svih – Strahinje Pavlovića.
Naime, želja uprave Rosonera jeste da već sada osiguraju dugoročan ostanak Pavlovića na San Siru. Trenutni ugovor ističe mu u junu 2028, sa opcijom produžetka na godinu dana, a sve uz platu od 1.700.000 evra mesečno.
Izabrane vesti
Sasvim pristojno, ali Pavlović ipak zaslužuje više kao jedan od samo dvojice Milanovih igrača u polju – drugi je Koni de Vinter – koji ove sezone nije propustio ni minut na terenu. Standardan je srpski štoper bio i kod Masimilijana Alegrija prošle sezone, a i sada kod Rubena Amorima.
Milanova ideja je zato da taj status potvde i sumom u ugovoru. Prema saznanjima Gazete delo Sport Pavlovićeva plata trebalo bi da bude otprilike duplirana. Odnosno, trebalo bi da mu se ponudi ugovor do leta 2031. sa godišnjom platom u visini od 3.000.000 do 3.500.000 evra. To je već na evropskom nivou zaista ozbiljna suma za jednog odbrambenog fudbalera.
U Milanu nemaju dileme da je Pavlović zaslužio. Jer ako je na terenu dobar, van terena je – još bolji. Nikakav incident, nikakvi skandali, u aprilu je Strahinja dobio i sina Tadiju, a na leto je odmah rekao menadžeru Zvonimiru Vukiću da ga ne zanimaju nikakve ponude – a najviše ih je bilo iz platežno najvelikodušnije Premijer lige – jer želi da sa suprugom Mašom i porodicom ostane da živit u Lombardiji.
Narodski rečeno – idealan spoj. Kad je već tako, red je i da se formalizuje potpisom.