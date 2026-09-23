Bilo bi nepošteno i nesportski reći da će Jović dobiti šansu zato što su Vlahović i Mitrović povređeni. Ne, Luka Jović je svoje mesto startera zaslužio, kako zbog sjajnih igara za AEK u poslednjih godinu dana, kako zbog golgeterske forme u kojoj je od početka sezone i značaja koji ima za svoj klub, tako i zbog strpljenja i odnosa prema dresu reprezentacije Srbije svih ovih godina kada nije bio u prvom planu.

Samo Veljko Paunović zna kome bi dodelio ulogu startnog špica protiv Grčke da su sva trojica Orlova zdrava i prava, ali Jovićeve šanse da bude u prvih 11 ne bi bile ništa manje nego Vlahovićeve ili Mitrovićeve. Štaviše, u poslednjih pola godine – godinu, Luka ima više fudbala i više golova u nogama nego druga dvojica istaknutih srpskih napadača, koje su mučili i muče zdravstveni problemi.

Naravno, ne treba smetnuti s uma i ostalu trojicu pozvanih napadača: Mihajla Cvetkovića, Dejana Joveljića i Jovana Miloševića. U četiri utakmice u 15 dana lako može da se dogodi da bude mesta i prostora za sve. Ali, jasno je da su Jovićeva fudbalska specifična težina i forma ispred svih njih.

Ovo je Lukinih pet minuta, koje je dugo i strpljivo čekao u dresu reprezentacije Srbije. Na papiru gledano, Jović ima 52 odigrane utakmice u dresu državnog tima, što i nije tako mali broj, mada i jeste za fudbalera takvog talenta, takvih mogućnosti.