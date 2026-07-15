LUDI TIKET (-), sreda, 178.553 dinara: Levski ga upucao zakasnelom goleadom

Kakav moćan tiket i kakav surov pad na samo jednom paru! Zamisli da pogodiš četiri neverovatne kvote, od kojih je najniža 3,30, a najviša čak 4,80, i to sve na golove. Prognozirao si da će Voking i Portsmut dati po gol u prvom poluvremenu (kvota 4,00) – prošlo. Osetio si da će Halifaks i Česterfild otići u goleadu sa pet ili više golova (kvota 4,80) – i to je prošlo. Sve je mirisalo na vrhunski dobitak i naplatu brutalne ukupne kvote od 866,76, dok se u priču nije umešao Levski iz Sofije.

Na meču Levski – Borac Banjaluka tipovao si da će domaćin dati najmanje dva gola već u prvom poluvremenu, uz mamutsku kvotu 3,80. Umesto goleade na samom startu, usledila je totalna nula u prvih 45 minuta, da bi u drugom delu Levski eksplodirao i napunio mrežu do konačnih 4:0. Ta spora i oprezna igra u prvom poluvremenu srušila je san o pretvaranju skromne uplate od 200 dinara u fantastičnih 178.553 dinara. Prava fudbalska vrteška koja te ostavlja bez reči, jer je meč na kraju bio ultraefikasan, ali u pogrešno vreme za tvoj tip.

Ipak, u ovoj tragediji postoji svetla tačka koja donosi utehu. Zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, trud MOZZART mahera i ludačka hrabrost nisu prošli potpuno nenagrađeno. Pošto te je oborio samo jedan par na ovoliku ukupnu kvotu, pravila igre su ti omogućila da ne ostaneš praznih ruku i vratiš deo novca kroz bonus. Iako dobitak života nije završio u tvojim rukama, ovaj tiket ostaje legendarna priča o tome koliko je malo falilo da se uzme ozbiljan novac.