LUDI TIKET (-), utorak, 710.488 dinara: Prelaz iz Libana ga udario kao grom

Prošlo je samo dvadesetak minuta od uplate u slot klubu Kragujevac 2 u Ulici Save Kovačevića 1, a ovaj tiket je već počeo da kroji istoriju kakva se retko viđa na uplatno-isplatnim mestima. Sa uplatom od samo 100 dinara, igrač je nanišao pet neverovatnih prelaza i nanišanio astronomsku ukupnu kvotu od 6.897,95. Kada su prva četiri para počela da se zaokružuju jedan za drugim – od Kalmara i Malmea u Švedskoj gde je prošao prelaz iz keca u iks sa kvotom 14, preko Norbija i Rapida iz Bukurešta, pa sve do dalekog Ekvadora i Mušuc Rune, delovalo je da je ruka sudbine spremna da u Šumadiju pošalje nestvarnih 689.794 dinara maksimalne isplate.

Ipak, fudbalski vetrovi imali su drugačije planove na Bliskom istoku, tačnije u Libanu gde su koplja ukrstili Al Ansar Bengazi i Nejmeh. Tip je bio jasan i hrabar, iz X-1, odnosno nerešeno na poluvremenu i pobeda domaćina na kraju meča, što je nosilo sjajnu kvotu 5,20. Prvi deo plana je ispunjen savršeno jer je na semaforu nakon 45 minuta stajalo 0:0, ali umesto trijumfa Al Ansara u nastavku, utakmica je završena rezultatom 1:1, čime je srušen san o istorijskom dobitku od preko 700.000 dinara sa bonusom.

Iako je tiket gubitan, igrač iz Kragujevca nije napustio uplatno mesto praznih ruku zahvaljujući Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je pogođena preostala kvota bila daleko veća od minimalno zahtevanih za ovaj bonus, sistem je automatski aktivirao utešnu nagradu. Umesto potpune nule, na ruke vernog igrača legla je isplata od 10.000 dinara, što je čak sto puta više od uloženog novca i dokaz da u Mozzartu i jedan promašaj može lepo da se naplati.