IN MEMORIAM – Osvaldo Banjoli: U svom vremenu stranac, danas bi bio vanzemaljac

Banjoli je, kada se bolje razmisli, zaista bio fudbalski Šopenhauer: asketa i revolucionar kao nemački filozof, vazda namrgođen, zamišljen, ozbiljan i sa rafinisanim cinizmom koji je prelazio u crni humor. U arhivima je teško pronaći njegovu fotografiju na kojoj se smeje. Štaviše, jedina slika na kojoj pokazuje poluosmeh jeste ona kada su ga njegovi fudbaleri podigli na ruke nakon osvojenog legendarnog skudeta Verone 1985. godine.

Takođe, način na koji je Banjoli napustio fudbal i trenerski poziv više je nego neuobičajen. U momentu kada je veliki novac počeo da ulazi u Kalčo, on je digao sidro, potvrđujući da je ostao isti kao dečak iz Boviza koji je pristao da ode na pripreme Milana samo zato što su mu ponudili platu koja je bila malo veća od one koju je dobijao u fabrici za proizvodnju sanitarne opreme.

Banjoli je uvek živeo kao skroman čovek, razlika je bila samo u ciframa na njegovom računu u banci, ali to nije uticalo na njegove navike, a kamoli stavove. Zato je samo za neupućene izgledala živopisna činjenica da je od ušteđevine, zajedno sa bivšim igračem Verone Nanijem, uložio u kupovinu dva hotela u gradu Romea i Julije. Nije se libio da ode po goste na aerodrom ili železničku stanicu, da ih dočeka, poželi dobrodošlicu, preveze do strukture i da im bude svakodnevno na usluzi.

Kakav je bio Banjoli još bolje oslikava to što je u Veroni i Đenovi išao javnim prevozom na treninge i pored toga što je imao auto, tada popularnu Sitroenovu „ajkulu”. Nije promenio svoje navike ni kada je osvojio skudeto sa Veronom. Veronezi su komotno mogli da ga vide na autobuskoj liniji za Bentegodi, baš kao što su Đenovezi mogli da ga pozdrave u prigradskom vozu od Đenove do stanice Pelji. Za Banjolija je to bilo normalno, pa onda dođe i normalno što su u Veroni i u Đenovi poštovali njegovu odluku da bude normalan, kao sav drugi svet.

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

Banjoli je rođen i odrastao u siromašnoj porodici u Bovizi, nekadašnjem radničkom kvartu Milana. Njegov otac je bio zadojen idejama Gramšija i italijanskih socijalista, ali ne onih koje je predstavljao Betino Kraksi, već drugih, proleterskih, koji su stajali uz radničku klasu, poput Pjetra Nenija.

Banjoli nije bio komunista, kako ga je definisao Silvio Berluskoni kada je objašnjavao zašto se odlučio za Ariga Sakija, a ne za Banjolija, osamdesetih godina, kada je preuzeo Milan. Osvaldo nije bio komunista, ali je pripadao antagonističkom krilu socijalista u odnosu na Kraksija, koji je bio intimus Berluskonija.

Karakterističnu radničku kapu koju je nosio nazivao je „kapa za menjanje uloga”. Prema sopstvenom priznanju, u Riminiju je naučio da izlazi na zadnja ili sporedna vrata sa stadiona.

„Više puta sam bio primoran da bežim od nezadovoljnih navijača ili da se krijem kao da sam lopov, eto zašto, kad god mogu, izađem na sporedna vrata, nikad se ne zna, a ja volim da dočekam spreman teška vremena”, objasnio je Banjoli svoju taktiku izbegavanja neprijatnih scena.

Sa čuvenom radničkom kapom na klupi Đenove (©Reuters)

Domeniko Volpati, jedan od igrača iz šampionskog tima Verone, kaže da je Banjoli sam sebe definisao kao stidljivog pesimistu – još jedan dokaz da je Brera pogodio sa nadimkom Šopenhauer – ali da je u suštini beskrajno dobar čovek sa partikularnim smislom za humor koji je lako pomešati sa britkom ironijom.

I dan-danas se prepričava, u svakom većem fudbalskom društvu, kada se popije koja čaša vina više i nostalgija zagospodari prostorom, anegdota sa revanš meča u osmini finala Kupa šampiona sa Juventusom. Sudije su prilično oštetile Veronu. Igrači su bili besni zbog nepravde koju su doživeli – podsetimo, prvi meč na Bentegodiju je završen bez golova, a u revanšu je Juve slavio sa 2:0 – i udarali su sve pred sobom, bacali stvari.

U jednom momentu se čuo prodoran prasak slomljenog stakla. Kasnije se saznalo da je igrač Verone, a današnji televizijski komentator Di Đenaro, iz besa razbio prozor cipelom. Pošto se meč igrao bez publike, jer je Juventus ispaštao kaznu zbog nesreće na Hejselu, zvuk slomljenog stakla privukao je pažnju karabinjera koji su dotrčali u svlačionicu Verone da provere šta se dogodilo.

Dočekao ih je ledeni i naoštreni Banjoli.

“Ako tražite lopove, oni su u drugoj svlačionici.”

Banjoli je ušao u fudbalsku istoriju na nekoliko vrata. Nije u pitanju samo skudeto sa Veronom, koji po svojoj izvanrednosti i neponovljivosti može da se uporedi samo sa titulom prvaka Lestera u Premijer ligi sa Klaudijom Ranijerijem pre deset godina. Verona je ostavila iza sebe Napoli sa Maradonom, Juventus sa Platinijem, Inter sa Rumenigeom, Udineze sa Zikom, Romu sa Falkaom, Torino sa Žuniorom, Sampdoriju sa Sunesom.