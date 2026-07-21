Porazi od Portugalije i Rumunije mobilisali Janisa Adetokunba

Famozni FIBA prozori u kojima najveće zvezde nacionalnih timova iz raznih razloga ne mogu da igraju za svoje reprezentacije ne predstavljaju više ništa novo. Svaka čast momcima koji se odazovu, ali i oni znaju da bi se teško našli na reprezentativnom spisku da situacija nije takva kakva jeste. Pun reprezentativni potencijal može da se vidi tek u avgustu mesecu, kada NBA i evroligaški igrači dolaze da pomognu selekcijama.

Gledali smo u akciji Nikolu Jokića, Denisa Šredera, Alperena Šenguna i ostale, dok Grci nisu imali u sastavu Janisa Adetokunba. Ipak, novopečeni član Majamija biće u timu Helena za okršaje s Ukrajinom (28. avgust) i Španijom (31. avgust), koje su sada od velikog značaja zbog pređašnjih poraza od Rumunije i Portugalije.