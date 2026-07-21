Porazi od Portugalije i Rumunije mobilisali Janisa Adetokunba
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 09:48
"Tako se to radi. Srpska i finska federacija plaćaju osiguranje, kada njihovi NBA igrači dolaze da igraju za reprezentaciju. To je cela priča"
Famozni FIBA prozori u kojima najveće zvezde nacionalnih timova iz raznih razloga ne mogu da igraju za svoje reprezentacije ne predstavljaju više ništa novo. Svaka čast momcima koji se odazovu, ali i oni znaju da bi se teško našli na reprezentativnom spisku da situacija nije takva kakva jeste. Pun reprezentativni potencijal može da se vidi tek u avgustu mesecu, kada NBA i evroligaški igrači dolaze da pomognu selekcijama.
Gledali smo u akciji Nikolu Jokića, Denisa Šredera, Alperena Šenguna i ostale, dok Grci nisu imali u sastavu Janisa Adetokunba. Ipak, novopečeni član Majamija biće u timu Helena za okršaje s Ukrajinom (28. avgust) i Španijom (31. avgust), koje su sada od velikog značaja zbog pređašnjih poraza od Rumunije i Portugalije.
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Janis je ovu informaciju potvrdio gostujući na podkastu AnesTea, a potom objasnio s kojim se preprekama suočavaju NBA igrači, ukoliko žele da igraju za reprezentaciju.
"Ja nisam samo NBA igrač. Mnogi ljudi ne znaju, ali da biste igrali za reprezentaciju, potrebno je platiti osiguranje. Ne znam da li se ovo isto odnosi na igrače Evrolige. Pravila su drugačija, međutim, NBA igrači imaju ogromne ugovore. Ako odem da igram za reprezentaciju i doživim povredu, onda osiguranje mora da pokrije ugovor koji imam s Majamijem", počeo je Janis.
Grčki reprezentativac je upravo uzeo Srbiju kao primer.
"Tako se to radi. Srpska i finska federacija plaćaju osiguranje, kada njihovi NBA igrači dolaze da igraju za reprezentaciju. To je cela priča".
Adetokunbo nije dobio ni poziv za pređašnju reprezentativnu akciju, ali naravno da se očekivalo da su Grci i bez njega sposobni da dobiju Portugaliju i Rumuniju.
"Nisam bio pozvan za to. Verovali smo da su okršaji s Rumunima i Portugalcima oni koje bi trebalo da dobijemo i da će biti lako. Međutim, potcenili smo ih i pogrešili. Izgubili smo obe utakmice i sada nas očekuju još dve", rekao je Adetokunbo.
Jasno je da će Grčka sa njim biti nemerljivo jača, ali isto tako Španija predstavlja daleko težeg rivala od Portugalije i Rumunije protiv kojih su zabeleženi porazi.