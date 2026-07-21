LUDI TIKET, utorak, 71.971 dinara: Kada ti 7+ tip prođe uz gol u 92. minutu utakmice

Sreća prati hrabre, a to se najbolje pokazalo u slot klubu Novi Pazar, u Ulici Stefana Nemanje 15, gde je sastavljen veoma hrabar, i svakako moćan tiket. Sa uplatom od svega 500 dinara, ovaj igrač je naciljao fantastičnu ukupnu kvotu od 143,94. Odluka da se tipuje na golove u skandinavskim ligama i jedan neizvestan remi pretvorila se u dobitak života od čak 71.971 dinara, ostavivši sve prisutne u potpunom šoku.

Glavna zvezda ovog ludog tiketa bila je utakmica islandske lige između Keflavika i Akranesa, gde je hrabro prognozirano da će pasti najmanje sedam golova. Sa nestvarnom kvotom od čak 12, ovaj meč je bio hod po ivici žileta i pravi test za živce. Kada je sudija odsvirao kraj pri rezultatu 5:2, slavlje je moglo da počne, jer je najteža prepreka uspešno preskočena. Naime, gosti su dugi gol dali u 92. minutu meča, što znači da je tip prošao bukvalno kroz iglene uši. Ništa manje napeto nije bilo ni na meču Hk Kopavogur - Vestri, gde je tipovano na pet ili više golova (kvota 2,40), a susret je završen ubedljivim rezultatom 6:2.

Da tiket bude potpuno dramatičan, pobrinuo se švedski derbi Kalmar - Malme. Prognoza da će se meč završiti nerešenim rezultatom donela je sjajnu kvotu 3,40, a konačnih 2:2 potvrdilo je da je igrač imao neverovatan osećaj za dinamiku utakmice. Tačku na ovaj dobitak stavio je duel ženskih timova Grindavik i Trotur, gde je GG tip (kvota 1,47) rutinski prošao rezultatom 4:2. Ovaj tiket će se dugo pamtiti i prepričavati kao lekcija kako se uz malo hrabrosti i vrhunski osećaj stiže do velikih para.