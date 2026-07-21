Severna Irska pamti Zvezdu: Kad sam video da smo je izvukli, samo što se nisam onesvestio
Vreme čitanja: 3min | uto. 21.07.26. | 09:57
“Glentoran je imao Benfiku i Juventus, Linfils Seltik, a Krusejder Fulam i Vulverhempton… Mi smo to dobili u Crvenoj zvezdi”, kaže trener Larna
Larn danas, Portdaun pre 35 godina. Na istom zadatku – da osvetalju obraz fudbalu Severne Irske u sudaru protiv evropskog giganta kakva je Crvena zvezda. A ako mislite da je ova reč možda prejaka, pitajte samo Irce, oni nemaju nikakve sumnje. Jer u Severnoj Irskoj još se sećaju Portdaunovog stradanja na jesen 1991, kada ih je Zvezda, tada aktuelni šampion Evrope, eliminisala sa ukupnih 8:0 u dvomeču, iako je prvi meč kao domaćin igrala u Segedinu. I slavila sa 4:0.
Isti rezultat potom i u Šamroku, tek da se klasa potvrdi što priznaje i Alfi Stjuart, nekadašnji štoper Portdauna, koji je za ishod žreba saznao na tada popularnom teletekstu.
“To je tada bio jedini način da saznaš protiv koga ćeš igrati. Tako sam i ja saznao. Samo što se nisam onesvestio kada sam video da je reč o Crvenoj zvezdi, šampionu Evrope. Ali brzo ti se promeni raspoloženje, i to uzbuđenje preraste u spoznaju da je to šansa kakva se pruža jednom u milion puta. Ići u Jugoslaviju, onakakva kakva je bila pre raspada, to je bilo nešto čemu se raduješ”.
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Dobro se seća svega.
“Čak i ako na kraju nismo igrali u Jugoslaviji, nego preko granice, Srbi su je prešli u velikom broju. Bili su veoma glasni i neprijateljsk raspoloženi. Jeste bilo malo teže zbog toga, ali uvek je lepo kada kao fudbaler osetiš tu atmosferu. To je noć koju smo sanjali”.
Posebno kada su videli protivnika.
“Kad staneš pored tih momaka, a svi su imali 190 centimetara i više, shvatiš da si pored vrhunskih atleta neverovatne snage i brzine. Bio je to pravi izazov. Ljudi su me godinama ispitivali kako je igrati protiv tih vrhunskih profesionalaca, ljudi koji su zaista živeli od fudbala. Jednostavno je: brže razmišljaju, brže trče, jači su. Nismo ipak bili uplašeni. Samo smo prihvatili situaciju. Ima tu strahopoštovanja, ali moraš da obaviš svoj posao. Ne želiš sebe da izdaš”.
Na kraju, težak poraz, ali ne baš tako loše uspomene. Jer tu su i uspomene na neke istinske fudbalske veličine.
“Izgubili smo prvu utakmicu sa 0:4 pošto smo primili dva kasna gola, ali smo bili izuzetno ponosni kako smo igrali. Siniša Mihajlović je posle Crvene zvezde veći deo karijere proveo u Italiji, igrao za Lacio i Sampdoriju… On je bio nešto posebno, dao nam je dva gola iz slobodnih udaraca. Obično, kada bi video da je Slobodan udarac na 25 metara od svog gola mislio si da si bezbedan, ali on je upamćen kao jedan od najvećih specijalaca za slobodnjake. Baš je odskakao”.
U revanšu opet 4:0 i Stjuartovo sećanje na jednu drugu crveno-belu legendu – Darka Pančeva.
“Neverovatno uzbuđenje, neverovatna noć za naše navijače. Da ti šampion Evrope dođe na Šamrok Park, to se verovatno nikada više neće desiti. Darko Pančev, koji je godinu dana kasnije prešao u Milan (ovde je Stjuart pobrkao sa Interom), u Italiju, koja je tada bila kao Premijer liga danas, u to vreme je u prvenstvu Jugoslavije davao golove iz zabave. Bio je fantastičan napadač”.
Istina, ni Crvena zvezda nije danas šta je bila 1991, ali je u Severnoj Irskoj i dalje i te kako cenjena. Kako to kaže trener Larna Gari Haveron…
“Ovo je jednostavno jedna od onih utakmica kada treba da pokušaš da uživaš u prilici. Ugostiti tako veliki, prestižni klub kakav je Crvena zvezda jeste nešto posebno za naš klub i ceo grad. Ako želiš dobar takmičarski izazova, onda želiš da bude glamurozan, a to smo svakako dobili sa Crvenom zvezdom. Ja sam veliki fan irskog fudbala, i kad se setim nekih istorijskih utakmica u Evropi… Glentoran je imao Benfiku i Juventus, Linfild je igrao protiv Seltika i Kopenhagena, Krusejdersi su se susretali sa Fulamom i Vulverhemptonom nedavno. To smo sada mi dobili. Želiš da se testiraš protiv najboljih, a Crvena zvezda je svakako velesila u srpskim okvirima i veliko ime širom Evrope”.