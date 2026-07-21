Severna Irska pamti Zvezdu: Kad sam video da smo je izvukli, samo što se nisam onesvestio

Delije u Segedinu (©MN Press)

Dobro se seća svega.

“Čak i ako na kraju nismo igrali u Jugoslaviji, nego preko granice, Srbi su je prešli u velikom broju. Bili su veoma glasni i neprijateljsk raspoloženi. Jeste bilo malo teže zbog toga, ali uvek je lepo kada kao fudbaler osetiš tu atmosferu. To je noć koju smo sanjali”.

Posebno kada su videli protivnika.

“Kad staneš pored tih momaka, a svi su imali 190 centimetara i više, shvatiš da si pored vrhunskih atleta neverovatne snage i brzine. Bio je to pravi izazov. Ljudi su me godinama ispitivali kako je igrati protiv tih vrhunskih profesionalaca, ljudi koji su zaista živeli od fudbala. Jednostavno je: brže razmišljaju, brže trče, jači su. Nismo ipak bili uplašeni. Samo smo prihvatili situaciju. Ima tu strahopoštovanja, ali moraš da obaviš svoj posao. Ne želiš sebe da izdaš”.

Siniša Mihajlović (©MN Press)

Na kraju, težak poraz, ali ne baš tako loše uspomene. Jer tu su i uspomene na neke istinske fudbalske veličine.

“Izgubili smo prvu utakmicu sa 0:4 pošto smo primili dva kasna gola, ali smo bili izuzetno ponosni kako smo igrali. Siniša Mihajlović je posle Crvene zvezde veći deo karijere proveo u Italiji, igrao za Lacio i Sampdoriju… On je bio nešto posebno, dao nam je dva gola iz slobodnih udaraca. Obično, kada bi video da je Slobodan udarac na 25 metara od svog gola mislio si da si bezbedan, ali on je upamćen kao jedan od najvećih specijalaca za slobodnjake. Baš je odskakao”.

U revanšu opet 4:0 i Stjuartovo sećanje na jednu drugu crveno-belu legendu – Darka Pančeva.

“Neverovatno uzbuđenje, neverovatna noć za naše navijače. Da ti šampion Evrope dođe na Šamrok Park, to se verovatno nikada više neće desiti. Darko Pančev, koji je godinu dana kasnije prešao u Milan (ovde je Stjuart pobrkao sa Interom), u Italiju, koja je tada bila kao Premijer liga danas, u to vreme je u prvenstvu Jugoslavije davao golove iz zabave. Bio je fantastičan napadač”.