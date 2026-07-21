Hvan promovisan na Dragau: Dolazak u Porto je samo 40 odsto bio moja odluka

Na promociji je 29-godišnji Korejac priznao da oseća pritisak i potrebu da se dokaže pred zahtevnom portugalskom publikom.

“Uzbuđen sam što dolazim u jedan od najboljih klubova na svetu. Tim je pun kvalitetnih igrača koji su osvojili titulu prošle sezone, a već razmišlja o narednoj. Kada potpišete za klub kao što je Porto prirodno je da osećate pritisak, jer ovde morate da pobeđujete”, kazao je Hvan.

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

Čovek sa 76 nastupa u nacionalnom dresu je otkrio jednu zanimljivost, da je delom na njegovu odluku da se iz Holandije preseli u Portugaliju uticala i njegova žena, odnosno odmor na kojem su bili.

“Odluka da dođem je 40 odsto moja. Ostalih 60 odsto je bilo zbog moje žene. Zato sam ovde. Prošlog Božića sam sa porodicom došao u Portugaliju, obišli smo Lisabon i Porto. Moja žena je odmah rekla da joj se Porto sviđa više od Lisabona. Zaista, ne lažem. Radujem se novom izazovu. Verujem da možemo da uradimo nešto veoma specijalno ove sezone. Umoran sam posle dugog puta, ali čim sam kročio na Dragao, momentalno sam se osećao bolje. Odmah sam se razbudio”, rekao je Hvan, pa se našalio da od svih stvari iz Porta njegovoj ženi se najviše sviđa lokalno vino.

Korejac je bio velika želja trenera Zmajeva Frančeska Fariolija. Ne samo sada, već i prethodno dok je on radio u Alanji, Nici i Ajaksu. Tek iz četvrtog pokušaja su uspeli da se dogovore.

“Sada ću konačno imati priliku da radim sa njim. On je trener kojeg puno poštujem. Navijao sam prošle sezone za njega da osvoji Primeiru, iako je bio trener Ajaksa, rivala mog Fajenorda”.

Ono što smo videli od Hvana u dresu Crvene zvezde tokom jednogodišnjeg boravka – bespoštednu borbu za svaku loptu – on obećava da će pružati i na Dragau.

“Ja sam igrač koji ostavlja sve na terenu, čak i kada sam veoma umoran. Uvek želim da idem preko svojih limita. Bavim se fudbalom duže od 23 godine i još uvek uživam u svakom treningu i utakmici. Na terenu dajem maksimu, ne samo zbog navijača već i zbog sebe, jer kada se terate do krajnjih granica uvek se osećate posebno”, zaključio je Hvan, koji će u Portugaliji imati godišnju platu od 1.500.000 evra neto.

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