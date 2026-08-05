LUDI TIKET, sreda, 290.125 dinara: Zvezda gubi, a Zrenjanincu se pune džepovi!

Da se čuda dešavaju kada se spoje fudbalsko znanje i hrabrost, dokazao je jedan Mozzart maher na uplatno-isplatnom mestu Zrenjanin 3.1, smeštenom u Ulici Pavla Aršinova 1. Na ovom mestu sastavljen je tiket koji graniči sa naučnom fantastikom, a koji je pretvorio obično letnje fudbalsko veče u nezaboravno slavlje. Sa uloženih 300 dinara, ovaj Zrenjaninac je uspeo da predvidi čak šest neverovatnih ishoda na evropskim kvalifikacionim mečevima i potpuno izdominira.

Strategija iza ovog tiketa bila je čista magija, što pokazuje i ukupna kvota od fantastičnih 921,03. Igrale su se hrabre prognoze – od pobede Hapoel B.Š. nad Crvenom zvezdom uz kvotu pet, preko trijumfa Sparte iz Praga, pa sve do pravih goleada sa najmanje četiri pogotka na mečevima Dinama i Sent Žila... Kada je sudija svirao kraj na poslednjoj utakmici, a mreže se zatresle tačno onoliko puta koliko je bilo potrebno, uplatno mesto u Pavla Aršinova postalo je epicentar vrhunskog uzbuđenja.

Ono što je ovaj već ludi dobitak lansiralo u nebesa jeste fantastični SUPER MULTI BONUS. Zahvaljujući ovoj sjajnoj pogodnosti, zbog broja pogođenih parova na osnovni dobitak dodat je bonus od čak 13.815 dinara, čime je konačna isplata zaokružena na neverovatnih 290.125 dinara! Ova majstorska kombinacija još jednom je potvrdila da u Zrenjaninu žive pravi fudbalski fanatici koji znaju kako da od skromne uplate naprave ozbiljan kapital.