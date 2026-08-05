PAO dolazi u Beograd da gleda Ugrešića

Ne nosi Kotsolis sa sobom ponudu za fudbalera Partizana, bar ne još, želi da uživo vidi igrača oko kojeg se „lomi“ pola Serije A ovog leta. Pa, ako bude zadovoljan onim što bude video, ko zna, daleko je kraj prelaznog roka.

Panatinaikos ovog leta pravi veliko renoviranje tima, sa željom da se vrati u sam vrh grčkog fudbala, gde sad gazduje AEK, ispred PAOK-a i Olimpijakosa. Zeleni su za koplje iza njih. Čelnici kluba su razrešili kesu, nedavno je u Atinu stigao iz Argentine krilni napadač Santino Andino u transferu koji je, sa bonusima, između osam i deset miliona evra.

Tako da, Panatinaikos bi mogao da pošalje na crno-belu stranu Topčiderskog brda ponudu primamljivu Partizanu, samo da Ugrešić odigra u četvrtak dovoljno dobro da Kotsolis ode za Atinu zadovoljan viđenim.

Do skoro je PAO imaju malu koloniju srpskih fudbalera, ali su otišli Filip Mladenović i Filip Đuričić, ostao je Miloš Pantović, koji je prošlog leta stigao iz TSC-a.