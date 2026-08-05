Šest vrućih dana na Marakani

Ekipa Dejana Stankovića je na Haladaš stadionu imala propuste nedopustive za ovaj nivo takmičenja. Podlegla je pod pritiskom protivničkog presinga, izgubila samopouzdanje, a potom i glavu. Srljalo se iz greške u grešku, iz pogrešnog pasa u pogrešan pas. Usledila je zaslužena kazna. Sve to je pratila prevelika tenzija pored aut-linije. Konstantno držanje igrača pod pritiskom, koji je ubrzo postao dodatni protivnik Crvene zvezde na terenu. Sve su to stvari koje moraju da budu iskorenjene upravo za šest dana, ukoliko srpski šampion želi da ode tamo gde mu je mesto, a to je plej-of za Ligu šampiona.

Niko ni nakon prvog meča nema dilemu da je Crvena zvezda kvalitetniji protivnik od Hapoela, koji je nekoliko dana pred prvi meč ostao bez svog najboljeg igrača Kingsa Kangve. Međutim, sama ta činjenica neće imati nikakav značaj, kao što nije imala ni sinoć u najstarijem mađarskom gradu, ukoliko stručni štab crveno-belih ne bude uspeo taj kvalitet da iskoristi u svrhu ostvarivanja željenog rezultata u revanšu.

Stanković je nakon meča rekao da je znao šta da očekuje od protivnika i da ga nije iznenadio. To znači da su napravljene pogrešne odluke. To što je na poluvremenu utakmice napravio trostruku izmenu jasno pokazuje da nije bio zadovoljan učinkom pojedinih igrača. Možda baš u tome leži problem. Možda baš revanš u Beogradu predstavlja idealan trenutak da se drastično promeni startnih 11, da se ubrizga nova energija, da se pruži mogućnost nekim drugim igračima da izrastu u lidere.

Govorio je Stanković proteklih dana o objektivnim problemima. Činjenici da se Osman Bukari kasno priključio timu, da Marko Arnautović nije imao predah posle Mundijala. Isto je tako i činjenica da je Lukasen odradio gotovo jednocifren broj treninga sa ekipom, kao i da Mirko Ivanić još hvata ritam nakon propuštene polusezone. Pred meč sa Ber Ševom Stanković je izjavio da je zadovoljan načinom na koji se podiže forma ekipe, kakve su brojke, i kako to izgleda na oko. Ali, sinoć je Ber Ševa baš na oko izgledala kao fizički spremniji tim od Zvezde, dok je na momente ličilo da pojedini igrači beogradskog tima, poput Abu Fanija u finišu prvog dela igre, dišu na škrge.

Međutim, ključni dani ovog leta su na Marakanu stigli nešto ranije nego što je planirano. Nema vremena da se čeka prava forma igrača, nema vremena da Ivanić i Arnautović dostignu pravi ritam. Potrebni su joj odmah i u svom najboljem izdanju. Možda da zaigra i taj Aleksandar Katai, koji se na kraju svake sezone ispostavi kao najbolji igrač ovog tima. Deluje i da je pravi trenutak da se od starta na terenu nađe Mohamed Čam. U svakom potezu povremenog reprezentativca Austrije se vidi kvalitet i sposobnost da u jednom trenutku preuzme dirigentsku palicu ovog tima. Čini se da je taj trenutak takođe stigao pre vremena. Abu Fani je svojim kvalitetima, pregledom igre i kreacijom potreban Crvenoj zvezdi, ali možda je u ovom trenutku Radetu Kruniću u veznom redu potrebniji Timi Maks Elšnik, kao neko ko će doneti neophodnu čvrstinu i lišiti bivšeg igrača Milana ogromne defanzivne potrošnje.

Stanković je nakon meča sa sastavom Rana Kožuha rekao da fudbal neće stati ukoliko on ni četvrti put uzastopno ne uvede Crvenu zvezdu u Ligu šampiona. Možda baš ta izjava pokazuje da je i sam spreman da spusti loptu, da pronađe žicu ovoj ekipi i težak trenutak pretvori u psihološku dobit. Baš kao što je spreman da pruži novu šansu Deriku Lukasenu, potrebno je da dokaže i da je sposoban da pritisak koji se stvorio oko njega i ekipe pretvori u zdravu motivaciju za revanš. Da igrači ne budu opterećeni učinkom na terenu, već sposobni da pobede sami sebe i protivnika. Ako se to dogodi, neće samo plej-of biti blizu, već i učešće u elitnom takmičenju. Tamo gde Dejan Stanković još nije uspeo da se plasira sa Crvenom zvezdom. Možda u tome uspe baš sada kada deluje da će epilog biti isti kao i u prethodna tri pokušaja.

Dobar deo navijača Crvene zvezde bi u takmičarskom smislu više voleo da vidi svoj tim u Ligi Evrope, gde bi objektivno imao mnogo veće šanse da se domogne evropskog proleća, ali sa druge strane eliminaciju od slabijih timova u evropskim kvalifikacijama smatra nedopustivim propustom.