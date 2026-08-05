NAJAVA DANA (sreda, 5. avgust): Od evropskih kvalifikacija, do elitnih prijateljskih mečeva

FENERBAHČE – ŠTURM GRAC, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Fenerbahče jeste redovan učesnik evropskih takmičenja, ali im je mesto u glavnom žrebu Lige šampiona izmicalo još od sezone 2008/09. I, dok se Fenerbahče mučio u svom dvomeču drugog kola kvalifikacija, igrajući sa Gornikom, dok Šturm iz Graca nije imao takvih problema. Oni su deklasirali Harts sa ukupnih 6:0. Dakle, Šturm verovatno ne će ići u goste da se brani.

FERENCVAROŠ – GORNIK ZABŽE, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Mađari su u prvom kolu ostvarili ukupnu pobedu od 5:1 protiv Vojvodine, pre nego što su sa 4:3 nadigrali Tvente u drugom kolu. Ekipa Balaža Borbelja sada će pokušati da ostvari pozitivan rezultat na domaćem terenu. Fudbaleri Gornika nisu uspeli da prođu Fenerbahče, pošto su poraženi sa 2:1 u ukupnom skorom, što ih je preselilo u Ligu Evrope.

PANATINAIKOS – CSKA 1948, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Kvalifikacije za Ligu konferencije umeju da budu poprilično neizvesne. Da je tako, vidi se po dvojci na Panatinaikos protiv Paksa, i revanšu gde vam je umakao kec, a došao X. Bolje je bilo onima koji su uz Grke stavljali GG3+, šzo nije bilo slučaj i sa Bugarma, koji su se natezali sa Trnavom u dvomeču bez golova, sve do izvođenja penala.

BRAN – APOLON, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Bran je prebrodio Kluž, a ono što je bitno reći je da ovaj klub na poslednjih pet utakmica nije imao ishod koji je obarao GG3+ igru. Apolon je dobio oba meča sa ekipom Dila Gori, pa se očekije da i na ovom meču pokaže zube Norvežanima koji su zbog igranja domaće lige već uveliko uigrani kao tim.

MILAN – INTER, 13.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Luka Modrić produžio je ugovor na još godinu dana i biće spreman da odigra određeni broj minuta protiv Intera nakon nastupa na Svetskom prvenstvu. Inter je pre ovoga odigrao prijateljski meč sa Sitijem, koji je dobio ali tek nakon izvođenja penala. Dakle, biće ovo zanimljiva utakmica, derbi na neutralnom terenu, uz informaciju da je Milan dobio poslednja tri meča para.

ČELSI – JUVENTUS, 13.20

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Čelsijeva proba sa Totenhemom ukazala je na nedostatke u igri koji su se manifestovali kroz poraz od 1:0. Sa dolaskom Ćabija Alonsa, očekuje se da klub dobije na poletu i čvrstini igre. Juventus je na ovim pripremama igrao nerešeno sa Bazelom, a savladao je Standard iz Liježa i Nicu. Par se nije viđao pet godina, tako da o toj daljoj istoriji nema smisla trošiti reči.



MAJORKA – PSŽ, 21.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

PSŽ je pretrpeo promene jer je Korejac Li Kang-In zvanično prešao u Atletiko Madrid. Majorka ulazi u meč nakon pripremnih pobeda protiv Al Itihada (4:2) i Al Fateha (3:0). Čak i rezervni sastav evropskog šampiona, sa igračima kao što su Beraldo i Meite, ima veći tehnički kvalitet od tima koji je ispao u Segundu.

ARSENAL – BETIS, 20.30

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Arsenal je tvrd orah, što je na svojoj koži u sklopu priprema osetio PSŽ koji ih je dobio tek posle izvođenja penala. Pobeda nad Đironom bila je očekivana. Betis je na ovim pripremama gubio samo od Granade, a ono što može da ih bodri pred ovaj meč, svakako je pobeda nad lionom od 4:0. U svakom slučaju, Arsenal je u ovoj kombinaciji kvalitetniji tim.

KRASNODAR – AHMAT GROZNI, 19.45

(Fudbal, Kup Rusije)

Krasnodar je u odličnoj formi na domaćem terenu. U poslednjem kolu Premijer lige Rusije savladali su Fakel Voronjež sa 3:2, gde je Nikita Krivcov bio igrač meča sa dva postignuta gola. Ahmat iz prva dva kola ima samo jedan bod, i svakako je tim koji je u slabijoj poziciji pred izlazak na teren na ovom.