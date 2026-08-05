LUDI TIKET (-), sreda, 426.792 dinara: Na gol od sreće!

Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 08:38

Majstor iz Kladova je želeo više golova u drugom poluvremenu meča Olimpijakos - Nec, međutim sve se na kraju okončalo bez pogotka i bez velikog dobitka kome se nadao

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 04.08.26 17:48:13
Protivnici
rezultat
tip
kvota
St.Gilloise
Bodo
3:3 (2:2)
tgg
gg3+
1.85
Sparta Praha
Olympique Lyon
2:1 (0:1)
vg
drugo
2
Dinamo Zagreb
Kaunas Zalgiris
4:0 (2:0)
dp
1-1
2.05
UNA Strassen
Victoria Rosport
4:0 (4:0)
pk
1-1
2.1
Ipswich
Le Havre
1:0 (0:0)
ki
1
1.9
Carabobo
Trujillanos
2:0 (1:0)
ki
1
1.27
D.Tachira
Port.Acarigua
1:0 (1:0)
ki
1
1.53
Nublense
Rangers Talca
1:0 (0:0)
ki
1
1.8
Olympiakos
NEC
0:0 (0:0)
vg
drugo
2
Atert Bissen
Dudelange
2:0 (1:0)
dp
1-1
4.5
Uplata: 400,00 RSD
Ukupni koeficijent: 952.66
Potencijalni dobitan: 426.792,38 RSD

Ovaj tiket predstavlja klasičnu definiciju sportske tragedije i onoga što mi zovemo tiketom za padanje u nesvest. Sa čak deset odigranih parova i astronomskom ukupnom kvotom od 952,66, igrač je bio na korak od neverovatnog dobitka. Skoro svi tipovi su prošli savršeno – od hrabrih igara na golove u drugom poluvremenu do prelaza i ubedljivih pobeda domaćina širom sveta, od kvalifikacija za Ligu šampiona pa sve do Venecuele i Čilea.

Međutim, sudbina je imala drugačije planove na meču Olimpijakos - Nec. Dok su ostali tereni donosili golove i radost, u Atini je mreža mirovala svih 90 minuta. Utakmica je završena najnepopularnijim rezultatom 0:0, čime je srušena igra da će više golova biti postignuto u drugom poluvremenu. Samo jedan jedini gol na ovom meču delio je igrača od istorijskog dobitka i isplate od preko 426.000 dinara, ostavljajući precrtanu kvotu tamo gde je trebalo da bude kruna ovog majstorskog tiketa.

Ipak, ovaj pad na samo jednom paru na uplatno-isplatnom mestu Kladovo 1.1 nije značio potpunu katastrofu, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ koji mu donosi isplatu u iznosu od 2.000 dinara. Iako je magična cifra izmakla iz ruku, pravila su jasna – kada te obori samo jedan par, a pogođena kvota je izuzetno velika, aktivira se ovaj sjajan bonus. Igrač je na kraju uspeo da naplati ovaj zamalo savršen prolaz, dokazujući da se hrabrost i dobar osećaj ponekad isplate čak i kada sportska sreća potpuno okrene leđa u poslednjim minutima.

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