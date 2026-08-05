LUDI TIKET (-), sreda, 426.792 dinara: Na gol od sreće!

Ovaj tiket predstavlja klasičnu definiciju sportske tragedije i onoga što mi zovemo tiketom za padanje u nesvest. Sa čak deset odigranih parova i astronomskom ukupnom kvotom od 952,66, igrač je bio na korak od neverovatnog dobitka. Skoro svi tipovi su prošli savršeno – od hrabrih igara na golove u drugom poluvremenu do prelaza i ubedljivih pobeda domaćina širom sveta, od kvalifikacija za Ligu šampiona pa sve do Venecuele i Čilea.

Međutim, sudbina je imala drugačije planove na meču Olimpijakos - Nec. Dok su ostali tereni donosili golove i radost, u Atini je mreža mirovala svih 90 minuta. Utakmica je završena najnepopularnijim rezultatom 0:0, čime je srušena igra da će više golova biti postignuto u drugom poluvremenu. Samo jedan jedini gol na ovom meču delio je igrača od istorijskog dobitka i isplate od preko 426.000 dinara, ostavljajući precrtanu kvotu tamo gde je trebalo da bude kruna ovog majstorskog tiketa.

Ipak, ovaj pad na samo jednom paru na uplatno-isplatnom mestu Kladovo 1.1 nije značio potpunu katastrofu, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ koji mu donosi isplatu u iznosu od 2.000 dinara. Iako je magična cifra izmakla iz ruku, pravila su jasna – kada te obori samo jedan par, a pogođena kvota je izuzetno velika, aktivira se ovaj sjajan bonus. Igrač je na kraju uspeo da naplati ovaj zamalo savršen prolaz, dokazujući da se hrabrost i dobar osećaj ponekad isplate čak i kada sportska sreća potpuno okrene leđa u poslednjim minutima.