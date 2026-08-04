TRANSFERI (utorak, 4. avgust)
uto. 04.08.26. | 23:54
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Salah rekao "da" Trabzonu za najveću platu u Evropi. Opširnije OVDE.
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- Fiorentina se ne zaustavlja, stiže i Franko Mastantuono. Opširnije OVDE.
- Neverovatni zahtevi Memfisa Depaja upravi Korintijansa. Opširnije OVDE.
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- Koventri oborio rekord za novog-starog golmana. Opširnije OVDE.
- Nikola Čumić stiže u Partizan. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Ter Štegen u Ajaksu. Opširnije OVDE.
- Pululu će zaraditi 9.000.000 za tri godine. Opširnije OVDE.
- Engleski petoligaš odbio 1.200.000 za igrača. Opširnije OVDE.
- Samed Baždar se seli u Belgiju. Opširnije OVDE.
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