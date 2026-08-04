TRANSFERI (utorak, 4. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Salah rekao "da" Trabzonu za najveću platu u Evropi. Opširnije OVDE.

- Partizan dovodi Miladinovića. Opširnije OVDE.

- Realov ultimatum upalio, Vini traži rešenje. Opširnije OVDE.

- Mančester Siti kreće po Pedra Neta. Opširnije OVDE.

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- Ajaks glatko odbio prvu ponudu PSŽ-a za Miku Godtsa. Opširnije OVDE.

- Fiorentina se ne zaustavlja, stiže i Franko Mastantuono. Opširnije OVDE.

- Neverovatni zahtevi Memfisa Depaja upravi Korintijansa. Opširnije OVDE.

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- Briž potrošio 17.000.000 za 24 sata. Opširnije OVDE.

- Detalji ugovora Edina Džeka u Šalkeu. Opširnije OVDE.

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- Koventri oborio rekord za novog-starog golmana. Opširnije OVDE.

- Nikola Čumić stiže u Partizan. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Ter Štegen u Ajaksu. Opširnije OVDE.

- Pululu će zaraditi 9.000.000 za tri godine. Opširnije OVDE.

- Engleski petoligaš odbio 1.200.000 za igrača. Opširnije OVDE.

- Samed Baždar se seli u Belgiju. Opširnije OVDE.

- Gatuzo se predomislio, Ratkov ostaje u Laciju. Opširnije OVDE.

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