LUDI TIKET, sreda, 387.487 dinara: Drama na tri meča zbog golova u 86, 94. i 99. minutu

Svedoci smo pravog kladilačkog remek-dela koje se ne viđa svakoga dana, gde je pet odabranih parova iz evropskih kvalifikacija pretvoreno u čistu dobitnu čaroliju. Ovaj istorijski tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Bežanija 4, u Ulici Partizanske avijacije 73b, koje je tako postalo epicentar neverovatne sportske sreće. Sam tiket je dokaz da hrabrost, strpljenje i vrhunski osećaj za fudbalsku igru donose vanserijske rezultate i dobitke koji menjaju pravila igre.

Sve je počelo sjajnom procenom golova u Geteborgu i hrabrim remijem Florijane, mada je sve delovalo izgubljeno, budući da su golovi na obe strane sevnuli u 94. i 99. minutu. Uhvaćen je senzacionalni prelaz na utakmici Tuna i Dinama sa astronomskom kvotom 15. Tip je prošao zahvaljujući golu Zajca za izjednačenje Dinama u 86. minutu, što znači da je sreća pratila hrabrog čoveka. Overena je i pobeda Šturma, dok je tačku na ovaj istorijski niz stavio Vikingur idealnim prelazom iz nerešenog u pobedu, i to takođe golom u 86. minutu utakmice. Sa ukupnom kvotom od fantastičnih 1.899,45, ovaj niz rezultata na Bežaniji pretvorio se u dobitak koji se prepričava širom grada.

Kao šlag na tortu i nagrada za neverovatan kladilački njuh, na scenu je stupio fantastični SUPER MULTI BONUS. Ovaj dodatak je na već ogroman osnovni dobitak doneo preko 7.500 dinara čiste premije, čime je konačna isplata na ovom uplatnom mestu zaokružena na neverovatnih 387.487 dinara. Sa uloženih samo 200 dinara, ovaj majstor igre je pokazao kako se uz pravu strategiju i malo sportske sreće stiže do apsolutnog trijumfa.