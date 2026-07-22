Zvezda obezbedila desetu uzastopnu evropsku jesen
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 09:31
Naravno, niko na Marakani ne želi da se zadovolji učešćem u Ligi konferencije
Kada je žreb Crvenu zvezdu spojio sa Larnom, nekako se pretpostavljalo (da ne kažemo znalo) da će srpski šampion lagano odraditi posao. Pokazala je utakmica u Severnoj Irskoj, već posle deset minuta, ogromnu razliku u kvalitetu. Međutim, tim Dejana Stankovića je profesionalno odradio posao. Imao meč pod kontrolom i visokim trijumfom (4:0) overio plasman u narednu rundu.
Tim sa Marakane je zadržao kurs odličnih rezultata na gostujućim terenima. Zabeležena je četvrta uzastopna pobeda na strani bez primljenog gola. Crvena zvezda je poslednji put poražena u Bragi oktobra prošle godine, a potom je naninzala trijumfe nad Šturmom, Malmeom, Lilom i na kraju Larnom.
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Takođe, Crvena zvezda je obezbedila desetu uzastopnu evropsku jesen. Pobeda u Severnoj Irskoj biće dovoljna za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i automatski plasman u Ligu konferencije.
Naravno, niko na Marakani ne želi da se zadovolji trećim po snazi UEFA takmičenjem. Od 2017. godine Crvena zvezda je četiri puta igrala u Ligi šampiona, i pet puta bila učesnik Liga Evrope. Uz to ima četiri evropska proleća, uz osminu finala u Ligi Evrope protiv Rendžersa.
Pravi izazovi tek slede, a govorio je Dejan Stanković već da je primarni cilj plasman u plej-of Lige šampiona, odnosno uspeh u dvomeču protiv boljeg iz duela Vikingur - Ber Ševa. Uspeh u trećem kolu doneo bi Crvenoj zvezdi siguran plasman u Ligu Evrope, kao i inicijalnu zaradu od oko 8.000.000 evra (kao prošle godine sa Lehom).