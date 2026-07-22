Zvezda obezbedila desetu uzastopnu evropsku jesen

Kada je žreb Crvenu zvezdu spojio sa Larnom, nekako se pretpostavljalo (da ne kažemo znalo) da će srpski šampion lagano odraditi posao. Pokazala je utakmica u Severnoj Irskoj, već posle deset minuta, ogromnu razliku u kvalitetu. Međutim, tim Dejana Stankovića je profesionalno odradio posao. Imao meč pod kontrolom i visokim trijumfom (4:0) overio plasman u narednu rundu.

Tim sa Marakane je zadržao kurs odličnih rezultata na gostujućim terenima. Zabeležena je četvrta uzastopna pobeda na strani bez primljenog gola. Crvena zvezda je poslednji put poražena u Bragi oktobra prošle godine, a potom je naninzala trijumfe nad Šturmom, Malmeom, Lilom i na kraju Larnom.