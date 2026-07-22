Potvrda iz Italije sa najvišeg nivoa: Pregovaramo sa Gvardiolom

Ono što je danima kružilo kroz svetske medije, sada je dobilo zvaničnu potvrdu: Fudbalski savez Italije razgovara sa Pepom Gvardiolom. Ali, bez nekog velikog optimizma da će legendarni Španac prihvatiti posao.

I dok se ranije pričalo kako mora da se „stegne kaiš“ kada je u pitanju posao selektora i generalno da se režu troškovi u italijanskom fudbalu, zbog Gvardiole su azuri spremni da probiju sve granice.

„Postoje izuzeci koji mogu da se naprave, kada su u pitanju neka imena, kao što je ovo što se najviše pominje poslednjih dana – Pep Gvardiola. Mislim da je očigledno zašto bi to bio izuzetak na koji bismo pristali. Ali, nije sigurno da ćemo se dogovoriti“, priznao je Đovani Malago, predsednik Fudbalskog saveza Italije za Gazetu delo Sport.

Međutim, Italijani se ne predaju, ali spremaju i alternative.

„Međutim, verujem da je ispravno i važno da te pregovore održavamo živim. To apsolutno nije nedostatak poštovanja prema drugim kandidatima, jer smo počeli da pričamo i sa njima“.

Na pitanje da li su jedina tri imena koja su u opticaju Gvardiola, Pirlo i Manćini, Malago je rekao:

„Apsolutno ne. Razmišljamo o određenom profilu selektora, a ova pomenuta imena spadaju u tu kategoriju“, poručio je predsednik FS Italije.