Niko neće Vestbruka
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 09:22
Legendarni plej se ne vraća u Sakramento, a ne želi ga ni Vašington
Budućnost Rasela Vestbruka je pod velikim znakom pitanja. Skoro će kraj jula a legendarni plejmejker i dalje nema klub. Okej, nema ga ni Lebron Džejms trenutno, kao ni mlade zvezde poput Džejlena Durena i Džonatana Kuminge, ali njihova situacija je potpuno drugačija.
Vestbruk ima 37 godina i ne može mnogo da bira. Odnosno, ni njega niko ne bira trenutno. Prošlu sezonu odigrao je u Sakramento Kingsima, čak i nije bio loš, no franšiza iz prestonice Kalifornije ga ne želi nazad.
Izabrane vesti
Kako je analitičar Džejk Fišer objavio, za Vestbruka su bili zainteresovani i Vašington Vizardsi za koje je igrao tokom sezone 2020/21.
"Nisam čuo ništa novo o Vestbruku osim da su još pre početka prelaznog roka za njega bili zainteresovani Vašington Vizardsi. Međutim, od tada je Vašington doveo krisa Midltona, odnosno vratio, tako da sam ja otpisao mogućnost da se Vestbruk vrati u glavni grad SAD-a".
Zato je sve oko MVP-ja iz 2017. godine pod znakom pitanja.
"Nemam informaciju gde će biti sledeće godine. Ne verujem da ga Sakramento želi nazad, kao i da on želi nazad u Sakramento. Ne znam u ovom momentu gde će Vestbruk nastaviti karijeru", dodao je Fišer.
Vestbruk trenutno ostaje slobodan agent. Ako se vodimo time da je prošle sezone u Kingsima zarađivao 3.600.000 dolara, jasno je da mu novac nije prioritet. Ima 17 sezona iza sebe, dugo je slovio za jednog od najboljih plejeva u ligi i definitivno može nešto da ponudi i u ovim godinama.
U dresu Sakramenta beležio je 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skoka po meču. Očekivalo se više od Kingsa budući da su pored Vestbruka tu bili Zek Lavin, Demar Derozan i Domantas Sabonis. Povrede svih njih su mnogo uticale na to da Sakramento završi sezonu sa samo 22 pobede.
Ipak, i dalje gori vatra u Rasu. Retko ko voli košarku kao on. Donosi neku posebnu energiju gde god da igra i zaslužuje da igra dokle god on to želi. Samo da vidimo gde...