Niko neće Vestbruka

Budućnost Rasela Vestbruka je pod velikim znakom pitanja. Skoro će kraj jula a legendarni plejmejker i dalje nema klub. Okej, nema ga ni Lebron Džejms trenutno, kao ni mlade zvezde poput Džejlena Durena i Džonatana Kuminge, ali njihova situacija je potpuno drugačija.

Vestbruk ima 37 godina i ne može mnogo da bira. Odnosno, ni njega niko ne bira trenutno. Prošlu sezonu odigrao je u Sakramento Kingsima, čak i nije bio loš, no franšiza iz prestonice Kalifornije ga ne želi nazad.