Fudbal na 40 stepeni: Omonija bez najboljeg igrača, otišao i Jovetić, stigao bivši špic Zvezde

Iz Aris Limasola su dovedena dvojica napadača, Andronikos Kakulis i najskuplja akvizicija ovog leta, Surinamac Džeden Montnor , plaćen 1.500.000 evra. I on je prošle sezone bio veoma efikasan - čak 20 pogodaka i sedam asistencija.

Zanimljiva pojačanje je dovela Omonija. Radi se o francuskom internacionalcu, dobro poznatom srpskim ljubiteljima fudbala, nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde Loisu Dioniju . Nije se baš proslavio u taboru srpskog šampiona, a poslednjih godina je često menjao klubove. Prošlu sezonu je proveo u drugoj ligi Turske, u Manisi.

Omonija oslabljena ulazi u novu sezonu. Stevan Jovetić je posle godinu dana napustio Nikoziju i trenutno je bez kluba. U prošlom šampionatu jedan od najboljih igrača, Marokanac Rajan Mae , otišao je Omoniju i za 3.000.000 evra se preselio u Meksiko, u tabor Atlasa iz Gvadalahare. Blistao je prošle sezone, postigao čak 25 golova i imao 12 asistencija u kiparskom šampionatu. Igrao je pre nekoliko godina za mađarskog giganta, Ferencvaroš. Klub je napustio i treći napadač Vili Semedo , koji je, kao i Jovetić , trenutno bez kluba.

Dok je Omonija sigurno neuigrana sa novim napadačima, ekipa iz Almatija je u top formi. Vezala je pet pobeda u domaćem šampionatu i diše za vratom lideru Ordabasiju našeg Nikole Antića. Preboleo je Kairat odlazak najboljeg igrača, veziste koga je kupio Čelsi, mladog Dastana Satpajeva. U prvoj rundi je eliminisana Sutjeska, posle mučenja u Almatiju (2:1), ali lake pobede u Nikšiću sa 2:0.

Brazilac Edmilson je u formi, postigao je dva gola prethodnog vikenda u pobedi protiv Atiraua sa 3:1. Portugalac Žoržinjo je i dalje u klubu, iako je bilo najava da bi uskoro mogao da napusti Almati. Dobro se pokazao i Španac Mark Gual, nekadašnji igrač poljske Legije, koji je dirigent Kairata.

Nedostatak takmičarskih utakmica je veliki hendikep tima Heninga Berga. Pre pet dana je pobeđen Panetolikos sa 2:0 u generalnoj probi pred start kvalifikacija, a pre toga je Omonija remizirala sa Koronom (0:0) i izraelskim prvakom Hapoel Beer Ševom (2:2).

Ono što može da bude veliki problem za goste iz Almatija jeste paklena klima u ovo doba godine na Kipru. Temperature u Nikoziji ovih dana dostižu i do 40 stepeni Celzijusa.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)

/Sandro Lima 51, Banžaki 80/

Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)

/Šporar 25, Jiradžang 32/

Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)

/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/

Sabah - KuPS 1:0 (1:0)

/Simić 45+1/

Orhus - Leh 1:4 (0:2)

/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/

Fenerbahče – Gornjik 1:0 (1:0)

/Taliska 37/

Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)

/Labu 20 - Zajc 86/

Šturm – Harts 4:0 (1:0)

/Gorenc Stanković 4, Mičel 50, Vajnhandl 53, Hajl 59/

KI Klaksvik – Kauno Žalgiris 0:0

Larn – Crvena zvezda 0:4 (0:1)

/Duarte pen 26, 67, Kostov 55, Čam 85 /

Vikingur – Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)

/Hansen 48, 86 - Kangva 51/

Sreda

19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)

19.30: (2,00) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,60)

21.00: (3,70) Egnatija (3,30) Celje (1,95)

***Kvote su podložne promenama