Fudbal na 40 stepeni: Omonija bez najboljeg igrača, otišao i Jovetić, stigao bivši špic Zvezde
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 09:27
Kiparski prvak dočekuje ove srede (19.00) Kairat u Nikoziji u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Hening Berg ima potpuno novi napad u odnosu na šampionsku sezonu
Poznati norveški stručnjak Hening Berg uspeo je da skine Pafos sa kiparskog trona, da Omoniji iz Nikozije donese 22. krunu, prvu posle 2021. Pretprošle sezone je prvak ove ostrvske zemlje na putu do premijernog učešća u Ligi šampiona eliminisao u plej-ofu Crvenu zvezdu.
Tim iz Nikozije ovog leta već na prvom stepeniku, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ima ozbiljnog takmaca. U pitanju je Kairat, tim koji je protekle godine prvi put izborio učešće u elitnom evropskom takmičenju. Velika prednost kazahstanskog šampiona, trenutno drugoplasiranog u prvenstvu iza Ordabasija, jeste to što je liga u punom jeku, za razliku od Kiprana koji tradicionalno, zbog velikih vrućina, počinju šampionat najkasnije od evropskih zemalja, tek krajem avgusta.
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Omonija oslabljena ulazi u novu sezonu. Stevan Jovetić je posle godinu dana napustio Nikoziju i trenutno je bez kluba. U prošlom šampionatu jedan od najboljih igrača, Marokanac Rajan Mae, otišao je Omoniju i za 3.000.000 evra se preselio u Meksiko, u tabor Atlasa iz Gvadalahare. Blistao je prošle sezone, postigao čak 25 golova i imao 12 asistencija u kiparskom šampionatu. Igrao je pre nekoliko godina za mađarskog giganta, Ferencvaroš. Klub je napustio i treći napadač Vili Semedo, koji je, kao i Jovetić, trenutno bez kluba.
19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)
Zanimljiva pojačanje je dovela Omonija. Radi se o francuskom internacionalcu, dobro poznatom srpskim ljubiteljima fudbala, nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde Loisu Dioniju. Nije se baš proslavio u taboru srpskog šampiona, a poslednjih godina je često menjao klubove. Prošlu sezonu je proveo u drugoj ligi Turske, u Manisi.
Iz Aris Limasola su dovedena dvojica napadača, Andronikos Kakulis i najskuplja akvizicija ovog leta, Surinamac Džeden Montnor, plaćen 1.500.000 evra. I on je prošle sezone bio veoma efikasan - čak 20 pogodaka i sedam asistencija.
Dok je Omonija sigurno neuigrana sa novim napadačima, ekipa iz Almatija je u top formi. Vezala je pet pobeda u domaćem šampionatu i diše za vratom lideru Ordabasiju našeg Nikole Antića. Preboleo je Kairat odlazak najboljeg igrača, veziste koga je kupio Čelsi, mladog Dastana Satpajeva. U prvoj rundi je eliminisana Sutjeska, posle mučenja u Almatiju (2:1), ali lake pobede u Nikšiću sa 2:0.
Brazilac Edmilson je u formi, postigao je dva gola prethodnog vikenda u pobedi protiv Atiraua sa 3:1. Portugalac Žoržinjo je i dalje u klubu, iako je bilo najava da bi uskoro mogao da napusti Almati. Dobro se pokazao i Španac Mark Gual, nekadašnji igrač poljske Legije, koji je dirigent Kairata.
Nedostatak takmičarskih utakmica je veliki hendikep tima Heninga Berga. Pre pet dana je pobeđen Panetolikos sa 2:0 u generalnoj probi pred start kvalifikacija, a pre toga je Omonija remizirala sa Koronom (0:0) i izraelskim prvakom Hapoel Beer Ševom (2:2).
Ono što može da bude veliki problem za goste iz Almatija jeste paklena klima u ovo doba godine na Kipru. Temperature u Nikoziji ovih dana dostižu i do 40 stepeni Celzijusa.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Utorak
Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)
/Sandro Lima 51, Banžaki 80/
Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)
/Šporar 25, Jiradžang 32/
Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)
/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/
Sabah - KuPS 1:0 (1:0)
/Simić 45+1/
Orhus - Leh 1:4 (0:2)
/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/
Fenerbahče – Gornjik 1:0 (1:0)
/Taliska 37/
Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)
/Labu 20 - Zajc 86/
Šturm – Harts 4:0 (1:0)
/Gorenc Stanković 4, Mičel 50, Vajnhandl 53, Hajl 59/
KI Klaksvik – Kauno Žalgiris 0:0
Larn – Crvena zvezda 0:4 (0:1)
/Duarte pen 26, 67, Kostov 55, Čam 85 /
Vikingur – Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Hansen 48, 86 - Kangva 51/
Sreda
19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)
19.30: (2,00) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,60)
21.00: (3,70) Egnatija (3,30) Celje (1,95)
***Kvote su podložne promenama