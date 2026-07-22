Ronaldo: Žoga bonito je prevaziđena, Argentina uopšte nije igrala fudbal!

Pogled na semafor u finalnoj utakmici protiv Argentine ne može u potpunosti da dočara koliko je Crvena furija bila superiorna, iako je slavila minimalnim rezultatom (1:0).

„Bio je to istorijski dan jer je Španija dominirala od početka do kraja. Očekivao sam takvu kontrolu u svim segmentima igre. Španija možda nije postigla više golova i pobedila ubedljivijom razlikom — što je po svemu prikazanom zaslužila — ali je imala apsolutnu dominaciju tokom cele utakmice“, izjavio je čuveni brazilski napadač.

Španci su na putu do trona eliminisali tri reprezentacije koje su važile za favorite, što njihovoj tituli daje legitimitet. Redom su padali zvezdani tim Portugala, moćna selekcija Francuske i na kraju Argentina predvođena Lionelom Mesijem, koja je prethodno pokazala da ima „devet života“ u duelima sa Egiptom, Švajcarskom i Engleskom.

„Bilo je to pravo razbijanje. Razlika u kvalitetu između Španije i Argentine je ogromna. Čak ni sa Lionelom Mesijem, Argentinci nisu mogli da pariraju Špancima. Argentina se u finalu nije borila sa onom hrabrošću koja je bila njena najveća snaga tokom turnira. Jedan talentovani igrač može da donese pobedu u meču, ali vam je za osvajanje Svetskog prvenstva potrebna snaga čitavog tima, baš kao što je to pokazala Španija. Kada igraju kao jedno, svaki igrač je podjednako važan.“

El Fenomeno uopšte nije bio impresioniran izdanjima Argentine na ovom šampionatu, što je donekle i razumljivo s obzirom na tradicionalno i veliko rivalstvo Brazilaca i Gaučosa.

„Nikada nisu igrali dobar fudbal. Samo su se borili sa dosta hrabrosti, ali to nije bila lepa igra. S druge strane, Španija ima prepoznatljiv DNK i prelepan stil. Brazilski Žoga bonito je prevaziđen, a trenutni model igre koji demonstrira Španija je bez premca najbolji na svetu.“

U takvom sistemu posebno se izdvojio Rodri, proglašen za najboljeg igrača turnira.

„Rodri je prvi favorit za osvajanje Zlatne lopte. Bio je najistaknutiji pojedinac Španije na Svetskom prvenstvu, a to nosi ogromnu težinu kada se dodeljuju individualna priznanja. Sasvim je realno da ponovo ponese to laskavo priznanje“, zaključio je Ronaldo Nazario.