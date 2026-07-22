Pariz ima novog trenera – direktno iz NBA

Čelnici Pariza prethodno su razmatrali i druga rešenja. Interesovanje su pokazali za bivšeg NBA trenera Dejva Jergera, kao i za trenera Le Mana Gijoma Vizadea, ali su obojica odlučila da ostanu tu gde jesu. Imali su ozbiljan spisak, ali su svakako dobro odlučili kada je u pitanju novi trener je domaći stručnjak stiže sa ozbiljnim iskustvom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Lefevr je član stručnog štaba Minesote od sezone 2019/20. U klub je stigao kao video koordinator i saradnik za razvoj igrača, da bi postepeno napredovao do pozicije pomoćnog trenera, na koju je zvanično promovisan u avgustu 2024. godine. Pre odlaska u NBA radio je četiri godine na Univerzitetu Teksas Tek kao direktor za razvoj igrača, učestvujući u istorijskom plasmanu ekipe u finale NCAA lige 2019. godine i osvajanju titule u regularnom delu konferencije Big 12. Francuz već ima i iskustvo u ulozi glavnog trenera, pošto je predvodio Minesotu u Letnjoj NBA ligi u Las Vegasu 2023. godine.

Pariz je do sada bio aktivan na tržištu. Otišli su Džastin Robinson i Derik Vilis, dok su za narednu sezonu stigli ozbiljni igrači, pa može se reći da su to bili sjajni potezi. Potpisali su Tajson Etjen, Ti Džej Voren, Teri Tarpi i Maozinja Pereira.

Očekuje se još da ode Mohamed Faje, dok je neizvesno šta će biti sa Sebastijanom Ererom, Jakubom Outarom, Daultonom Homsom i Leo Kavalijeom, igračima kojima je istekao ugovor.