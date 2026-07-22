Pariz ima novog trenera – direktno iz NBA
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 09:40
Maks Lefevr će biti novi šef stručnog štaba evroligaške ekipe
Eksperimentisao je Pariz godinama sa trenerima. Davali su šansu mladim košarkaškim stručnjacima, što se isplatilo i njima i trenerima koji su vodili klub iz glavnog grada Francuske. Poslednji među njima bio je Džulijus Tomas sa samo 28 godina, najmlađi trener u istoriji Evrolige posle Duška Vujoševića i najmlađi kada se gleda samo moderno doba, ali nije dobio podršku i šansu da ekipu vodi i naredne sezone, tako da je napustio klub posle finalne serije plej-ofa francuskog prvenstva.
Brzo se snašao Pariz u potrazi za novim trenerom i to će uraditi ozbiljan posao jer im novi šef stručnog štaba dolazi direktno iz NBA. U pitanju je Maks Lefevr, trenutno pomoćnik u stručnom štabu Krisa Finča u Minesota Timbervulvsa. Kako prenosi "BasketNews", gotovo da je sve rešeno da francuski trener dobije prvi samostalni posao.
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Čelnici Pariza prethodno su razmatrali i druga rešenja. Interesovanje su pokazali za bivšeg NBA trenera Dejva Jergera, kao i za trenera Le Mana Gijoma Vizadea, ali su obojica odlučila da ostanu tu gde jesu. Imali su ozbiljan spisak, ali su svakako dobro odlučili kada je u pitanju novi trener je domaći stručnjak stiže sa ozbiljnim iskustvom iz Sjedinjenih Američkih Država.
Lefevr je član stručnog štaba Minesote od sezone 2019/20. U klub je stigao kao video koordinator i saradnik za razvoj igrača, da bi postepeno napredovao do pozicije pomoćnog trenera, na koju je zvanično promovisan u avgustu 2024. godine. Pre odlaska u NBA radio je četiri godine na Univerzitetu Teksas Tek kao direktor za razvoj igrača, učestvujući u istorijskom plasmanu ekipe u finale NCAA lige 2019. godine i osvajanju titule u regularnom delu konferencije Big 12. Francuz već ima i iskustvo u ulozi glavnog trenera, pošto je predvodio Minesotu u Letnjoj NBA ligi u Las Vegasu 2023. godine.
Pariz je do sada bio aktivan na tržištu. Otišli su Džastin Robinson i Derik Vilis, dok su za narednu sezonu stigli ozbiljni igrači, pa može se reći da su to bili sjajni potezi. Potpisali su Tajson Etjen, Ti Džej Voren, Teri Tarpi i Maozinja Pereira.
Očekuje se još da ode Mohamed Faje, dok je neizvesno šta će biti sa Sebastijanom Ererom, Jakubom Outarom, Daultonom Homsom i Leo Kavalijeom, igračima kojima je istekao ugovor.