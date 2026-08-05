Simić - adut čuda iz Masazira: Top forma Beograđanina, zna kako je igrati u Ligi šampiona

Orhus je napravio čudo u prošlom kolu, kada je nadigran kod kuće od poljskog Leha (1:4), ali je u revanšu nadoknadio tri gola minusa i na penale otišao u treće kolo kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje. Sabah je u prva dva kola lako izbacio velški TNS i finski KuPS. Finci nisu dali nijedan gol azerbejdžanskom šampionu.

Zvezda je razočarala u mađarskom Sombotelju protiv Hapoel Ber Ševe (0:1). Moraće četa Dejana Stankovića mnogo bolje na Marakani u revanšu ako želi u plej-of za Ligu šampiona. Tamo bi srpskog prvaka mogao da čeka pobednik dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Na papiru, Skandinavci imaju blagu prednost. Orhus je nova snaga danskog fudbala, prošle sezone je senzacionalno završio prvi ispred Midtjilanda, dok se Kopenhagen raspadao, nije stigao ni do plej-ofa. I Sabah je konačno skinuo dominaciju Karabaga u ovoj državi, bivšoj članici SSSR-a.

Problem za Orhus je što neće moći da igra na svom stadionu koji ne ispunjava zahteve UEFA, pa će domaćin da bude danas (18.30) u obližnjem Randersu (udaljenom 38 kilometara), na stadionu kapaciteta 10.300 mesta. 18.30: (1,70) Orhus (3,70) Sabah (4,70) Dres Sabaha nosi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Simić koji je stigao iz Sivasa prošle godine i odigrao odlično u debitantskoj sezoni za ovaj klub. Postigao 11 golova. Odličnu formu je preneo i ovog leta, dao je tri pogotka u četiri evropska meča Sabaha. Bio je najzaslužniji za eliminaciju finskog KuPS-a, u oba meča je tresao mrežu. Beograđanin zna kako se igra Liga šampiona jer je sa Crvenom zvezdom bio učesnik elitnog evropskog takmičenja. Na klupi azerbejdžanskog šampiona sedi Litvanac Valdas Dambrauskas koji je kratko boravio na klupi Hajduka pre nekoliko godina.

Letnje pojačanje Sabaha je još jedno dobro poznato ime srpskim ljubiteljima fudbala, Ksander Severina, nekadašnji napadač Partizana. Stigao je ovog leta internacionalac iz Kurasaa iz portugalske Kaza Pije, a na sve četiri meča u kvalifikacijama je bio rezervista. Protiv KuPS-a u gostima u pobedi sa 2:0 je imao asistenciju. Simić je najavljen kao starter, dok će Severina opet da ima ulogu džokera litvanskog stratega. Sabah je mladi klub, osnovan pre devet godina. Meteorski uspeh je napravio i zahvaljujući vlasniku, jednom od najbogatijih Azerbejdžanaca Jagubu Husejnovu, koji se bavi nekretninama, ugostiteljstvom, poljoprivredom, a ima i prvu privatnu banku u ovoj zemlji. Klub dolazi iz gradića Masazira koji ima samo oko 20.000 stanovnika. 20.00: (1,35) Fenerbahče (5,00) Šturm (9,00) Sabah igra najbolje leto u istoriji. Nikada ranije klub nije prošao ovako daleko. Pre je uspevao da prođe dve prepreke u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Sada je obezbedio sigurnu evropsku jesen, ali se želi korak više, plej-of i mogući duel sa Zvezdom za Ligu šampiona. Ekspedicija Sabaha imala je dugo putovanje od skoro 4.500 kilometara do Randersa.

“Svaki trener sanja da njegov tim stigne do ove faze. Dobro smo se spremili. Danski fudbal je jak, znamo slabosti, ali i vrline protivnika. Pokušaćemo da iskoristimo našu snage kako bismo ostvarili pobedu”, rekao je trener Sabaha Dambrauskas.