LUDI TIKET (-), sreda, 52.223 dinara: Da li bi i ti serijski odigrao "VG jednako"?

Ovaj ludi tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Vršac 3, u Ulici Miloša Obilića 3/1. Igrač je odabrao izuzetno retku, ali genijalnu igru „U oba poluvremena će biti postignut jednak broj golova” (vg jednako). Sa uplatom od svega 30 dinara i ukupnom kvotom od fantastičnih 1.657.9, ovaj tiket je bio na korak od prave senzacije.

Strategija je bila savršena i skoro nepogrešiva na čak pet fudbalskih mečeva. Vardar i Kups su završili sa po jednim golom u oba poluvremena (0:2), Šamrok je došao sa identičnih 1:0 u oba dela meča, dok su Plzenj i Kopenhagen odigrali po 1:0 i 0:1. Borac i Levski su takođe ispoštovali sa po jednim golom po poluvremenu, a meč Švajcarska - Kolumbija je završio bez golova (0:0), što je takođe donelo prolaz.

Ipak, jedna utakmica je srušila ovaj neverovatan niz i san o dobitku od preko 52.000 dinara. Meč Vikingur - Đer završen je rezultatom 1:0, gde je jedini gol pao u drugom poluvremenu, čime je ova uzbudljiva igra pala na samo jednom paru. Promašaj je bio bolan, ali je pokazao svu lepotu i surovost klađenja na specifične fudbalske tipove.

Na scenu stupa čuveni Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je jedan par zakazao, igrač nije ostao praznih ruku jer mu je ovaj benefit omogućio da povrati višestruki iznos uplate. Umesto razočaranja, pogođena džinovska kvota na ostalim parovima donela je utešnu isplatu u iznosu od 150 dinara i dokaz da se hrabrost i biranje neobičnih igara u Mozzartu uvek cene.