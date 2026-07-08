Vimbldon kaznio Đokovića

Udaraju po džepu na Vimbldonu i ne praštaju ništa. Oduvek su bili gospodski turnir i tradicije se drže. Mora da se nosi sve belo, igrači moraju da budu gospoda, što znači da nema vikanja, nema gestikuliranja, a pogotovo nema razbijanja reketa - to je posebno svetogrđe za organizatore trećeg grend slema u sezoni. Trava se održava tokom cele godine, treba da izdrži te dve nedelje, pa udarci reketom o podlogu pokvare sve, tako da se igrači udaraju po butinama, patikama, rukama... Gde stignu. Međutim, ima i onih koji ne mogu da se suzdrže, pa zato su dobili kazne od strane Vimbldona i pitanje je da li će one biti poslednje.

Vimbldon je objavio kazne za dosadašnji deo turnira i među kažnjenima našao se Novak Đoković. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, kažnjen je zbog 'glasne vulgarnosti', pošto je nekoliko puta opsovao i upotrebio istu ružnu reč. Vikao je protiv Romana Safijulina 's**nje' u nekoliko navrata, upozoren je, a na kraju i kažnjen. Moraće da plati 7.500 dolara zbog toga.