Vimbldon kaznio Đokovića
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 08:53
Ni najbolji u istoriji belog sporta nije prošao nekažnjen na londonskom grend slemu
Udaraju po džepu na Vimbldonu i ne praštaju ništa. Oduvek su bili gospodski turnir i tradicije se drže. Mora da se nosi sve belo, igrači moraju da budu gospoda, što znači da nema vikanja, nema gestikuliranja, a pogotovo nema razbijanja reketa - to je posebno svetogrđe za organizatore trećeg grend slema u sezoni. Trava se održava tokom cele godine, treba da izdrži te dve nedelje, pa udarci reketom o podlogu pokvare sve, tako da se igrači udaraju po butinama, patikama, rukama... Gde stignu. Međutim, ima i onih koji ne mogu da se suzdrže, pa zato su dobili kazne od strane Vimbldona i pitanje je da li će one biti poslednje.
Vimbldon je objavio kazne za dosadašnji deo turnira i među kažnjenima našao se Novak Đoković. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, kažnjen je zbog 'glasne vulgarnosti', pošto je nekoliko puta opsovao i upotrebio istu ružnu reč. Vikao je protiv Romana Safijulina 's**nje' u nekoliko navrata, upozoren je, a na kraju i kažnjen. Moraće da plati 7.500 dolara zbog toga.
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Nije jedini naš predstavnik koji će morati da izdvoji solidnu sumu iz džepa zbog navedene kazne jer će i Hamad Međedović morati da ubaci hiljade dolara u tamošnju kasu. Iako je ispao u prvom kolu, stigao je da ima pomenute izgovorene vulgarnosti na terenu, tako da će i on morati da plati, samo nešto manje, pošto je njegova kazna 5.000 dolara. Kažnjen je i bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zbog nesportskog ponašanja, kada je non stop pričao tokom meča prvog kola, svađao se sa sudijom i supervizorom i bilo je tu raznih teških reči. On će morati da plati 7.500 dolara isto kao Đoković.
Tu sumu moraće da odvoje i Tanasi Kokinakis, Hubert Hurkač i Džulijan Keš zbog nesportskog ponašanja i vulgarnosti, dok će Žoao Fonseka morati da plati toliko jer je udario reketom o travu. Zanimljivo da je Enrike Roka isto udarao reket, a platiće 2.500 dolara, kao i Pjer Ig Erber, koji će platiti 3.500 dolara.
Tu su i kazne od po 2.500 dolara za te glasne vulgarnosti, koje će još platiti Žil Arno Bejli, Mia Pohankova, Pol Martin Tifon, Kolton Smit i Noma Noa Akuge. Korentan Mute platiće 7.500 za udaranje reketom, Andre Goranson 5.000 zbog nepristojnog ponašanja i za isti slučaj će Tamara Korpač ubaciti 3.000 dolara u vimbldonsku kasu. To su sve kazne. Zasad.
Biće još jedna tura kazni do kraja turnira jer ima još da se igra, pošto su male šanse da će svi ostati mirni do kraja Vimbldona.