Kanselo Barsin za 10.000.000 evra

Pre nego što je otišao na odmor, trener Barselone Hansi Flik ostavio je u amanet sportskom direktoru Deku da završi dva posla. Prioritetni stepen jedan: dovođenje Hulijana Alvareza (26), naslednika Roberta Levandovskog i buduće dugoročne 'devetke' Katalonaca. I prioritetni stepen dva: zadržavanje Žoaa Kansela (32), koji je pokazao jasnu želju da ostane na Nou Kampu.

Portugalac je na Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama otputovao s planom da po završetku turnira učini sve kako bi ponovo obukao dres Barselone. Podsetimo, to mu nije pošlo za rukom 2023. godine, kada je posle pozajmice iz Mančester Sitija želeo da ostane u Blaugrani. Finansijski problemi Barse i visoki zahtevi engleskog kluba učinili su tada da transfer propadne. Usledio je potom odlazak u Al Hilal za 25.000.000 evra, odakle ga je španski klub ponovo uzeo na zajam proteklog januara, pošto je novi trener Simone Inzagi procenio da mu ovaj nije potreban.