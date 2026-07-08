Kanselo Barsin za 10.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 08:42
Pitanje je dana kada će posao biti ozvaničen...
Pre nego što je otišao na odmor, trener Barselone Hansi Flik ostavio je u amanet sportskom direktoru Deku da završi dva posla. Prioritetni stepen jedan: dovođenje Hulijana Alvareza (26), naslednika Roberta Levandovskog i buduće dugoročne 'devetke' Katalonaca. I prioritetni stepen dva: zadržavanje Žoaa Kansela (32), koji je pokazao jasnu želju da ostane na Nou Kampu.
Portugalac je na Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama otputovao s planom da po završetku turnira učini sve kako bi ponovo obukao dres Barselone. Podsetimo, to mu nije pošlo za rukom 2023. godine, kada je posle pozajmice iz Mančester Sitija želeo da ostane u Blaugrani. Finansijski problemi Barse i visoki zahtevi engleskog kluba učinili su tada da transfer propadne. Usledio je potom odlazak u Al Hilal za 25.000.000 evra, odakle ga je španski klub ponovo uzeo na zajam proteklog januara, pošto je novi trener Simone Inzagi procenio da mu ovaj nije potreban.
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"Posle eliminacije Portugalije sa Svetskog prvenstva od Španije, Barselona je spremna da završi posao. Dogovor sa Kanselom oko dvogodišnjeg ugovora već je postignut, ostalo je još samo da se pronađe zajednički jezik sa Saudijcima", piše Mundo deportivo.
Al Hilal je prethodnih meseci prilično zatezao, potraživao 15.000.000 evra, što Barselona nije želela da plati. Sada je situacija nešto drukčija. Portugalski bek ima još svega 12 meseci ugovora i Arapi su svesni da moraju da popuste. Procene su da će posao biti zaključen za 10.000.000. U tu cifru bile bi uključene i fiksne i varijabilne komponente, dodaje u svom izveštaju katalonski list.
Kansela očekuju tri nedelje odmora; ukoliko u tom periodu Barselona i Al Hilal postignut dogovor, on neće ni morati da se vraća u Saudijsku Arabiju, već bi mogao direktno da se priključi pripremama španskog šampiona u Engleskoj.