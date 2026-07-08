NAJAVA DANA (sreda, 8. jul): Kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu konferencije su u prvom planu

FLORA – IBERIJA 1999,18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Iberija je osvojila Superkup Gruzije, igravši do izvođenja penala na meču sa Torpedo Kutašijem. Estonci su već uveliko zagazili u nacionalnom šamipionatu, pa pošto su drugi na tabeli, svakako se može reći da su spremni da igraju na ovom meču, nadajući se da će ostvariti aktivan rezultat pred revanš. Oni imaju jako dobar napad, naravno ukoliko u obzir uzmemo njihovu gol razliku u šampionatu koja broji 38:19.

ML VITEBSK – UNIVERZITATEA KRAJOVA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Univerzitatea Krajova je u maju osvojila Kup Rumunije, a zatim i titulu šampiona, što samo po sebi pokazuje da je ovaj klub sposoban za velike domete, te da mu jedan Vitebsk u realnim okolnostima nije pretežak rival. Na strani domaćih svakako je beloruski teren, a plus im je i što u utakmicu ulaze nakon odigranih 14 kola šampionata. Očekivano je da u meč oba tima uđu oprezno.

PETROKUB – EGNATIJA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Petrokub je u prva dva kola moldavskog šampionata bio ubedljiv, pa tako ima pravo da zaigra otvoren, napadački fudbal na ovom susretu. Albanci su odigrali samo jednu pripremnu utakmicu, i savladali Botošani sa 1:3. Dakle, ni oni neće biti spremni na laku predaju, pa se očekuje tvrda utamica, što i kvote same po sebi svedoče.

PETROKUB – EGNAIJA. 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Moldavski šampion igra napadački fudbal i nalazi se u odličnoj formi, njihov šampionat je već počeo, pa klub iz prva dva kola ima isti broj pobeda i gol razliku 7:2. Njihov najveći adut je domaći teren na kom skoro uvek postižu golove. Albanski prvak je u sjajnom takmičarskom ritmu mada ga remeti poraz u finalu Kupa Albanije (3:2 protiv Dinamo Tirane). Tim je na tom meču pokazao određene defanzivne propuste u mečevima pod velikim pritiskom.

ZIRA – TORPEDO KUTAŠI, 18.00

(Fudbal, kvalifikacijke za Ligu konferencije)

Azerbejdžanska Zira dočekuje gruzijski Torpedo iz Kutaisija u meču gde se očekuje velika borba ravnopravnih rivala sa Kavkaza. Domaći tim se uzda u čvrstu odbranu i prednost domaćeg terena, dok Torpedo stiže u dobroj takmičarskoj formi, na šta dodajemo da je ova ekipa u finalu Superkupa Gruzije na penale dobila Iberiju 1999.

DIFERDANŽ – ILVES, 19.30

(Fudbal, kvalifikacijke za Ligu konferencije)

Luksemburški predstavnik Diferdanž odmeriće snage sa finskim Ilvesom u duelu ekipa koje gaje potpuno različite stilove fudbala. Dok se Diferdanž oslanja na tehnički doteran napadački fudbal karakterističan za luksemburške klubove u usponu. Finski Ilves u meč ulazi u treningu, jer je njihovo domaće prvenstvo u punom jeku, mada im rezultati sa poslednjih mečeva i nisu baš sjajni, zbog čega se i nalaze u donjem delu tabele.

ŠPANIJA M19 – HRVATSKA M19, 17.30

(Fudbal, Evropsko prvenstvo M19)

Španija je glavni favorit turnira, vodi ih selektor Pako Galjardo. Njihova odbrana jako dugo nije primila gol, tačnije od martovskog meča sa Engleskom, koju su dobili sa 1:3. Hrvatska je u grupi dobila samo Srbiju sa 0:3, i svakako je tanja karika na ovom meču. Situacija je zato jasna, pa tipovanje na ovu utakmicu ne bi smelo da bude težak zadatak.

UKRAJINA M19 – NEMAČKA M19, 20.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo M19)

Predvođeni Dmitrom Mihajlenkom, Ukrajinci igraju sjajan fudbal i traže svoju drugu titulu, budući da su prvu osvojili 2009. godine. Nemci su dvostruki šampioni Evrope u ovom uzrastu, ali na ovom turniru pokazuju defanzivne slabosti jer primaju dosta golova. Tu su recimo pobeda nad Danskom 4:3 i poraz od Španije pri konačnih 4:0.

JAVOR – METALAC, 18.00

(Fudbal, prijatelsjka utakmica)

Klub iz Ivanjice je u potpunosti rekonstruisao stručni štab i tim nakon ispadanja iz Superlige. Pod vođstvom novog šefa struke, ekipa je u punom trenažnom procesu, a pre nekoliko dana odigrali su i prvu kontrolnu utakmicu protiv Jedinstva. Uprava je dovela nekoliko pojačanja u defanzivi sa jasnim ciljem ekspresnog povratka u elitu. Milanovčani su takođe pretrpeli promene, a pripreme su započeli početkom jula uz visoke ambicije. Ova utakmica im je jedna od ključnih provera kako bi novi šef stručnog štaba iskristalisao startnu postavu.