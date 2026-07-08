Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): 2:0 je za Faraone bio najopasniji rezultat

ZAOKRUŽENO

ARGENTINA - EGIPAT (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 3:2

Držala se zubima za vazduh, patila je i bila pred eliminacijom. Ali, verovala je i kada se nalazila na rubu i kreirala je senzacionalan preokret i opšte ludilo u Atlanti. Imali su Egipćani dva gola prednosti, imali su svetskog prvaka na patosu i dopustili su mu da se podigne i da ga Lionel Mesi i Enco Fernandez bukvalno na silu unesu u četvrtfinale.

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RADNIČKI NIŠ - PRIBRAM (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 2:0

„Davio“ je Radnički ekipu Pribrama i na kraju je i „udavio“. Odličnim tempom, visokim presingom, igrom u kojoj se sve više jasno vidi recept trenera Marka Neđića. Na kraju 2:0 protiv češkog drugoligaša, golovima Mustafe i Nikiforenka u drugom poluvremenu.

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SABAH - NJU SEINTS (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 2:0

Maleni klub iz grada Masazira odigrao je u utorak svoju prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona u klupskoj istoriji, a na velikoj fešti u gradiću od oko 18.000 stanovnika stradao je šampion Velsa Nju Sejnts.

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UNA ŠTRASEN - LA FJORITA (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 1:0

Frustrirajuće. I za Luksemburžane, ali i za Srbe. Partizan i dalje ne zna sa kim će igrati meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, ka kojem delu Evrope će se usmeriti. Jer, Una Štrasen je stekla tek jedan gol prednosti protiv La Fjorite, iako je cela utakmica bila igra „viktorije“.

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LINKOLN R. - INTER ESKALDES (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 3:1

Veliki korak ka plasmanu u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona napravili su i prvaci Jermenije i Gibraltara. Ararat je na svom terenu savladao Rigu 2:0, dok je u sudaru klubova iz patuljastih zemalja, gibraltarski Linkoln Red Imps savladao andorski Inter Eskaldes.

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KI KLAKSVIK - ALERT BISEN (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:1

Duel Farana i Luksemburžana u okviru početnih kvalifikacija za Ligu šampiona završen je onako kako je veliki bropj kladilaca odigrao dana u MOZZARTU. A to je bilo i najvažnije.

TRE FIORI - LARN (tip 2, kvota 1,42) – rezultat 0:1

Utakmica u San Marinu između domaćeg Tre Fjorija i severnoirskog Larna završena je minimalnom pobedom gostiju, ali je prikazani fudbal bio toliko skroman da Crvena zvezda može mirno da spava čekajući odavde prvog rivala na putu za Ligu šampiona.

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PRECRTANO

ŠVAJCARSKA - KOLUMBIJA (tip 2, kvota 2,35) – rezultat 0:0

Za razliku od prvog meča ovog utorka sa SP, Argentina - Egipat, ovde je izostao makar jedan pogodak. A kada je ovaj rezultat, jasno je da je mnogo tiketa puklo.

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ŠVAJCARSKA - KOLUMBIJA (tip GG, kvota 2,00) – rezultat 0:0

Kada su prazne puške, i to još u plej-ofu fudbalskog Mundijala, jasno je da nikome nije dobro. A posebno kladiocima koji su ovog utorka u MOZZARTU masom igrali na pobedu Kolumbije nakon 90 minuta, ali i da će oba tima tresti mreže. Ništa od navedenog se nije dogodilo. A onda su usledili produžeci...

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KAUNAS Ž. - DRITA (tip 1, kvota 1,90) – rezultat 1:1

Dobar rezultat u prvoj utakmici ostvario je šampion takozvanog Kosova. Drita je remizirala na gostovanju u Litvaniji protiv Kauno Žalgirisa 1:1 i imaće sve u svojim rukama pred revanš u Gnjilanu. obedik dvomeča Drita - Kauno Žalgiris susrešće se sa pobednikom dvomeča Klaksvik - Atert Bisen.

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BORAC B. - LEVSKI (tip 2, kvota 2,35) – rezultat 1:1

Fudbaleri Borca iz Banjaluke odigrali su nerešeno 1:1 (1:0) protiv Levskog iz Sofije na svom terenu, i to četiri dana nakon što se navršilo tačno 100 godina od osnivanja kluba. Izabranici Vinka Marinovića ušli su hrabro u ovaj meč i pred prepunim tribinama Gradskog stadiona pokazali da imaju kvalitet za nedmaetanje sa Levskim, ali su u drugom poluvremenu posustali.

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