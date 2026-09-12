LUDI TIKET (-), subota, 401.856 dinara: Sjajan dobitak ostao na Pishuanu

Ozbiljan tiket od četiri para, sa kvotom 4.018,56, napravljen je u Borči, ali nije zaokružen zbog utakmice Sevilja - Valensija (1:0), na kojoj se čekala kombinazzija X2&4-6. Uplata na tiketu iznosila je 100 dinara, a potencijalni iznos koji se čekao bio je 401.856 dinara.

Na ovom tiketu su pogođena tri para sa izuzetnim kvotama, od kojih je najveća bila za pomenutu kombinazziju na meču Piza - Virtus Entela, koji je završen rezultatom 1:4. Ipak, na stadionu Sančez Pishuan nije išlo onako kako je planirao Mozzartov igrač, ali mu je zahvaljujući bonusu NAPLATI PROMAŠAJ, isplaćeno 500 dinara.

Kako bi vaši tiketi imali još veću sigurnost, pobrinuli su se posebni Mozzart RELAX benefiti. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane igre, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.

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