Najava dana (subota, 12. septembar): Milan na Olimpiku, Fulam na nogama Liverpulu i ostale teme

LIVERPUL – FULAM, 16.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Nakon uvodna dva remija na startu sezone, Andoni Iraola je s Liverpulom uspeo da poveže dve važne pobede. Prvo su savladali Ipsvič u prvenstvu 2:0, a zatim su u sredinom nedelje napravili preokret u Ligi šampiona protiv Atletiko Madrida i slavili sa 2:1. S druge strane, ekipa koju sa klupe predvodi bivši igrač Liverpula, Alvaro Arbeloa, proživljava košmaran početak kampanje. Izgubili su sve tri uvodne utakmice i trenutno su bez osvojenog boda.

SANDERLEND – ARSENAL, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Početak ove sezone doneo je šarene rezultate za Sanderlend, koji ima četiri boda nakon tri utakmice. Artetin tim je utegnut po običaju, što se videlo i na gostovanju Napoliju u prvom kolu Lige šampiona. Nema mnogo nade za Sanderlend da neće biti pod velikim pritiskom, kao i na poslednjem meču para u februaru, kada je Arsenal slavio sa 3:0.

STRAZBUR – MONAKO, 17.15 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Monako je posle tri kola Lige 1 na prvom mestu, zabeležio je tri vezane pobede, ima gol razliku 5:1, a ono što goste podiže u nebesa, svakako je pobeda na Parku prinčeva, kada je PSŽ pred njima kapitulirao sa 1:2. Strazbur je do sada poražen samo od Marselja sa 4:0, a zatim je zabeležio dve pobede. Na poslednjem meču para u maju, Monako je poražen sa 5:4.

PARIZ – LION, 20.45 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Oba tima imaju po sedam bodova, i identičnu gol razliku od 6:2. Trenutno vodeći Monako im beži tek za dva boda, tako da će na ovoj utakmici i jedni i drugi biti motivisani da se bore za sva tri boda. Inače, nerešeno je bilo na poslednja dva meča para. Na četiri od poslednjih pet međusobnih utakmica zaokružena je GG igra, a na poslednjoj utakmici u martu bilo je 1:1.

LACIO – MILAN, 18.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Iako je Lacio perfektno započeo prvenstvo i osvojio maksimalnih devet bodova, ekipa Đenara Gatuza dočekuje predstojeći derbi drastično oslabljena. Dugačka je lista povređenih prvotimaca, među kojima su Marušić, Rovela, Pelegrini, Patrik i Dele-Baširu. Iako tradicija nedavnih međusobnih susreta na Olimpiku ide u prilog Rimljanima, izuzetno čvrsta forma Milana na gostujućim terenima gde su pretrpeli tek tri poraza na poslednja 21 meča, obećava tvrd meč.

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REAL MADRID – RAJO VALJEKANO, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Real je dozvolio da ga savlada Betis u poslednjem kolu Primere, ali je zato odmah zatim uzeo prvi skalp Interu u Ligi šampiona, i dobio utakmicu sa 2:1. Rajo Valjekano ima četiri boda, a u proteklom kolu ostvario je prvu pobedu savladavši Rasing. Madriđani su apsolutni favoriti, mada su tri od poslednjih pet mečeva para okončali remi ishodima.

VBA – KPR, 13.30

(Fudbal, Engleska 2)

VBA je prvi na tabeli sa 13 osvojenih bodova, a do sada porazio ga je samo Midlsbro sa 3:1, dok mu je bod izvukao čarlton. KPR je na trećem mestu sa dva boda manje, a valja se setiti da je u poslednja dva kola popustio, pošto je poražen od Midlsboa, a odigrao nerešeno sa Čarltonom. Na poslednja dva meča para dolazila je GG3+ igra.

HOFENHAJM – ŠTUTGART, 15.30 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Štutgart je odlično započeo takmičenje u Ligi šampiona, i sasvim zasluženo savladao Viking sa 3:1. To nije bilo lako nakon poraza od Bajerna sa 5:1, i popravnog u vidu pobede nad Štutgartom sa 4:1. Dakle, utakmice su im jako efikasne, dok Hofenhajm ima dva uzastopna poraza. Zanimljivo je da je na poslednja četiri meča para bilo nerešeno.

ČUKARIČKI – NOVI PAZAR, 18.30 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Brđani su u ozbiljnoj krizi nakon tri ubedljiva poraza uz gol-razliku 1:12, pa im je pobeda imperativ za izlazak iz agonije i očuvanje pozicije trenera Jakšića. S druge strane, Novi Pazar stiže osokoljen pobedom nad Železničarom (2:0), gde se odmah osetio efekat dolaska Adema Ljajića. Zanimljivo je da je čak pet poslednjih međusobnih duela ovih timova završeno nerešeno (dva puta 2:2, tri puta 1:1), što je tradicija koju svakako treba uzeti u obzir.

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