Jaki živci, snažni udarci! Vreme je da Zverev uradi ono što je Beker 1989. godine

Pobednički karakter demonstirao je u polufinalu, gde je u taj-brejku spasao dve set lopte protivnika i slavio sa 8:6. Meč je trajao dva sata i 59 minuta, a dramatično je bilo i u drugom setu, gde se takođe igrao taj-brejk. Ipak, razorni servis je dobro služio Nemca, koji nije dozvolio rivalu ni da se ponada izjednačenju.

Ovo će biti treće grend slem finale za Zvereva u ovoj godini, nakon što je osvojio titulu na Rolan Garosu i igrao finale Vimbldona.

Iako mu je tokom skoro tri sata igre Karen Hačanov ravnopravno parirao, uz propuštene šanse ruskog tenisera u drugom i trećem setu, na kraju su presudili samopouzdanje i kvalitet Zvereva u prelomnim trenucima. Plasman u još jedno finale doneće ogromno zadovoljstvo nemačkom teniseru, a činjenica da je posao završio bez izgubljenog seta biće od izuzetnog značaja nakon velikog broka mečeva koje je odigrao tokom godine i na samom turniru.

„Posle drugog kola sedeo sam sa svojim timom u svlačionici i umirali smo od smeha zbog toga koliko sam loše igrao. Taj smisao za humor mi je pomogao. Već sledećeg dana na treningu sam mnogo bolje osećao lopticu. U nastavku turnira sam igrao znatno bolji tenis. Očigledno je da sam igrao mnogo bolje, jer inače ne bih bio u finalu US opena”, poručio je Zverev posle meča.