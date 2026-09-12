Jaki živci, snažni udarci! Vreme je da Zverev uradi ono što je Beker 1989. godine
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 00:32
Nemački teniser u finalu US opena, posle pobede nad Hačanovim u tri seta
Aleksander Zverev boriće se za svoj drugi grend slem trofej, pošto je u pravoj igri živaca eliminisao Karena Hačanova u tri seta i plasirao se u finale US opena - 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).
Drugi reket sveta sada ima priliku da postane prvi nemački teniser još od Borisa Bekera, koji je 1989. godine osvojio titulu u Njujorku. U nedeljnom finalu će za protivnika imati Bena Šeltona ili Frensisa Tijafoa, protiv kojih ima odličan bilans u međusobnim okršajima, ali će morati da pokaže i mentalnu snagu.
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Pobednički karakter demonstirao je u polufinalu, gde je u taj-brejku spasao dve set lopte protivnika i slavio sa 8:6. Meč je trajao dva sata i 59 minuta, a dramatično je bilo i u drugom setu, gde se takođe igrao taj-brejk. Ipak, razorni servis je dobro služio Nemca, koji nije dozvolio rivalu ni da se ponada izjednačenju.
Ovo će biti treće grend slem finale za Zvereva u ovoj godini, nakon što je osvojio titulu na Rolan Garosu i igrao finale Vimbldona.
Iako mu je tokom skoro tri sata igre Karen Hačanov ravnopravno parirao, uz propuštene šanse ruskog tenisera u drugom i trećem setu, na kraju su presudili samopouzdanje i kvalitet Zvereva u prelomnim trenucima. Plasman u još jedno finale doneće ogromno zadovoljstvo nemačkom teniseru, a činjenica da je posao završio bez izgubljenog seta biće od izuzetnog značaja nakon velikog broka mečeva koje je odigrao tokom godine i na samom turniru.
„Posle drugog kola sedeo sam sa svojim timom u svlačionici i umirali smo od smeha zbog toga koliko sam loše igrao. Taj smisao za humor mi je pomogao. Već sledećeg dana na treningu sam mnogo bolje osećao lopticu. U nastavku turnira sam igrao znatno bolji tenis. Očigledno je da sam igrao mnogo bolje, jer inače ne bih bio u finalu US opena”, poručio je Zverev posle meča.